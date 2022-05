¿Cómo llegó Marelen Castillo a ser fórmula vicepresidencial de Rodolfo?

Rodolfo Hernández se mantiene en la pelea por una posible ida a segunda vuelta en las Elecciones Presidenciales 2022. Marelen Castillo es su fórmula vicepresidencial y habló en 10AM Hoy Por Hoy sobre su candidatura, vida y más.

Uno de los temas principales fue el de la educación, siendo esta mujer una de las expertas sobre el tema.

Lea más:

¿Cómo llegó a ser la fórmula de Rodolfo Hernández?



"Yo no conocía a Rodolfo Hernández. Estaba en mi casa y me llama un compañero de UniMinuto y me dijeron que estaban buscando la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández. Y yo: 'ah, el viejito de Bucaramanga'. Sé que ha hecho. Ahí me dijeron que yo podía ser y que, yo sin ser política, es lo que él quiere. Ahí presenté mi hoja de vida", dijo.

Y agregó: "Yo quería aportar en educación. Pasaron 4 días y nadie me llamó. Luego, directamente me llamó el 'Ingeniero' y me dijo que tenía más de 500 hojas de vida y me dijo que quería que yo lo acompañara en la fórmula vicepresidencial. Yo le dije que no me conocía y yo no lo conocía. Ahí nos conocimos y fui a Bucaramanga".

También, Castillo habló de su aporte por tema de educación a la campaña del exalcalde de Bucaramanga para una posible presidencia del 'Ingeniero'.

"Tenemos que acompañar a las mujeres con educación", fue parte de lo que dijo la fórmula vicepresidencial.

Escuche la entrevista completa en el audio.