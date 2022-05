Mi banda sonora con Kathy Saenz

Conozca las canciones que Kathy Saenz seleccionó para su banda sonora:

Little wing - Jimmy Hendrix

Tainted Love - Soft Cell

Personal Jesús - Depeche Mode

Connected - Stereo Mc’s

Catalina la O - Pete Rodriguez

No hay cama pa tanta gente – El Gran Combo de Puerto Rico

Salsipuedes - Lucho Bermúdez

Trátame suavemente - Soda Stereo

Hang on to your love – Sade

Lluvia con nieve - Mon Rivera

Las mañanitas – Vicente Fernández