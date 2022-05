Pacho Meza desmiente su renuncia de Santa Fe ¿entendió mal Eduardo Méndez?

El futbolista de Independiente Santa Fe, Francisco Meza, desmintió en El VBar de Caracol Radio el rumor de su renuncia a la institución luego de que supuestamente no le dieran un permiso para viajar a México.

El defensor de 30 años, aseguró que todavía tiene contrato con la institución hasta finales de diciembre del presente año, pero que ante una oferta, la podría analizar.

"Yo tengo contrato con Santa Fe y lo que se dice sobre mi renuncia, no la he pasado al club, no he renunciado al club como se dice por ahí. Vi una noticia que dice que renuncié al club y más que renuncié porque no me dieron permiso para ir a México. El presidente dice que él me entendió mal, pero yo sigo entrenando con el equipo", comentó al respecto.

Le puede interesar:

Entrando en detalle de lo que le solicitó al club, más precisamente al presidente Eduardo Méndez, Meza comentó: "Lo que dije, fue que necesitaba ir a México máximo hasta julio, que quería ir el siguiente mes y más con el tema mío de la residencia, tengo que entrar a México y estaba hablando con él desde ya para que en el siguiente mes pudiera viajar, él me dijo que pasara la solicitud por escrito y listo. Lo hice y ya. Él dice que entendió mal, que él pensaba que era esta semana, la idea mía era ir de vacaciones. ¡Cómo me iba a ir para México sabiendo que estábamos apuntando a estar en cuadrangulares! Yo ya hablé con él y quedó todo claro".

Sobre lo que le dijo el presidente en su llegada al cuadro Cardenal, dijo que el presidente le abrió las puertas pero también le dejó claras las de salida: "El presidente me abrió las puertas de entrada y también las de salida. Todos sabemos que él me daba la posibilidad que yo escogiera, que viniera a darle la mano y ellos darme la mano a mí. Con el presidente siempre he tenido buena relación. Al momento yo tengo contrato y la posibilidad de poder salir si es para un bien propio"

Finalmente, se refirió a una eventual salida en caso de que llegue una oferta y sea para su bien: "No voy a a decir que no tengo posibilidades, yo no he pasado mi renuncia, tengo contrato con el equipo y como todo, lo que quiero es seguir jugando, tengo las ganas, el deseo y hay muchos equipos que han estado preguntado. Ahora estoy entrenando y si hay una posibilidad de salir miraré si es lo mejor para mí", concluyó.