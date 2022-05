Germán Mera: "En ningún momento di el paso para dejar las cosas tiradas"

Germán Mera se encuentra como jugador libre luego de producirse la desvinculación consensuada con el Junior de Barranquilla. En El VBar de Caracol Radio, el defensor central explicó cómo se produjo su salida de la institución y los hechos que llevaron a que se produjeran rumores que el mismo futbolista desmintió.

El jugador de 32 años relató cronológicamente los hechos que llevaron a que se produjera la desvinculación consensuada: "Es un tema largo porque todo inicia en diciembre, cuando yo estoy en vacaciones en Cali, me contagio de COVID y ahí me tocó quedarme en Cali el tiempo a cumplir, los 14 días y desde ahí se empezó a malinterpretar todo, a jugar con temas delicados, se empezó a decir que estaba buscando mi estadía en Cali, que por temas familiares, que estaba buscando contactos con el Cali y el América, algo que es incierto", comentó.

"El club sabía que no me podía presentar a pretemporada por los días de aislamiento, hubo mucha desinformación. En ese momento no hablé, pero ahora sí quiero aclarar que en ningún momento fui el que dio el paso para dejar las cosas tiradas", agregó.

Por su parte, se refirió a lo que le manifestó el entrenador Juan Cruz Real una vez regresó a Barranquilla.

"El profe estaba al tanto en un comienzo de porqué no me presenté. Al llegar a Barranquilla lo primero que hago es comunicarme con él, manifestarle cuáles eran las intenciones del club y de él conmigo, no lo conocía. Él me manifiesta que había pedido un jugador en mi posición y que iba a tener una competencia sana, me preguntó si estaba a gusto. Yo quería seguir respetando mi contrato hasta el último día", destacó al respecto.

"Un día antes del primer partido, Cali se comunica con el Junior y le manifiesta el interés por contratarme y dije que si no me iban a tener en cuenta prefería irme a un lugar donde si pudiera jugar. Me dicen que estuviera tranquilo que si iba a ser parte del equipo 2022 hasta el 30 de junio", añadió.

A su vez, contó cómo se le comunicó que no podía hacer parte de los entrenamientos con el Junior.

"Las cosas iban transitando, no pude estar por muchas lesiones, con la última molestia me recuperé, estaba en la rehabilitación y me encuentro con que no podía hacer más parte de los entrenamientos, el club le manifiesta al técnico que no podía hacer parte de esos entrenamientos porque me podía lesionar", comentó.

Finalmente, negó que haya un acercamiento con el Deportivo Cali para que se produzca su regreso a la institución azucarera.

"A hoy, no he tenido contacto con el Deportivo Cali, las puertas abiertas van a estar, todos saben del cariño que le tengo al club. Ahora soy jugador libre y puedo escoger", concluyó.