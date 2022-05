¿Santa Fe está cerca de contar con Alfredo Arias? Méndez habló al respecto

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde se refirió a los contactos que ha tenido con el técnico uruguayo Alfredo Arias para su llegada al banquillo Cardenal.

Méndez asumió la responsabilidad como principal responsable tras la eliminación del equipo: "lo único que he atinado a decir hoy es que la responsabilidad es única y exclusivamente del presidente, quien tuvo que haber fallado en cualquiera de sus actuaciones que tuvo para constituir el equipo, que a sabiendas de que muchos manifestaron que se armó una nómina que podía fácilmente entrar a los ocho y después jugar unas finales con resultado sorpresa".

Sobre las conversaciones con Arias, reveló: "desde hace más de 15 días he recibido muchas hojas de vida, he trabajado en la selección de muchas, digamos que hemos destacado la gran mayoría. Sí he hablado con el profesor Arias, hemos dialogado, charlado, desafortunadamente, no sé cómo se filtró la información y a partir del día sábado, después de terminado el partido, se estancaron un poquito".

Al respecto añadió: "hoy (lunes) reactivamos algunas charlas y estamos pendientes mañana (martes) de seguir conversando a ver si llegamos a un acuerdo".

Finalmente, del uruguayo como principal candidato, comentó: "es el técnico con el que yo hablé directamente, conversé, hablamos del programa a desarrollar y digamos que estábamos muy cerca de llegar a un acuerdo, pero se filtró y nos paramos un poquito. Hay otras hojas de vida que han estado circulando, hasta que no se firme no podemos dejar de mirar".

Méndez también reveló que este domingo recibió la hoja de vida de Hubert Bodhert, actualmente en Alianza Petrolera, una hoja de vida que no descartara hasta que se cierre o no la vinculación de Alfredo Arias.