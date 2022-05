"Gustavo nunca me ha dicho que va a durar más de cuatro años gobernando"

En 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló Verónica Alcocer, esposa del candidato presidencial Gustavo Petro. A los 22 años fue madre, le inquieta la política, el baile y tiene una misión de servicio.

"Ser primera dama no es algo que me trasnoche. Yo sabía que Gustavo Petro se dedicaba a la política. Más que aspirar a un cargo público, me interesa ver qué podemos hacer y cómo podemos ayudar", comentó.

POLÍTICA

Verónica Alcocer afirmó que la mitad de su familia era liberal y la otra conservadora, y vivieron muy de cerca los episodios de violencia en Sincelejo:

"Mi familia vivió la violencia en Sincelejo. La mayoría en la costa son conservadores. Mi abuelo fue alcalde en dos periodos allá y le aprendí honradez, honestidad, transparencia y valores. Con Gustavo encuentro una continuidad de valores. Las diferencias radican en la forma de ver las cosas", reiteró.

CAMPO SOCIAL Y CULTURAL



Verónica Alcocer es fanática de las artes, el teatro, la actuación y desde pequeña tocaba piano, pero lo abandonó. Todo lo relacionado con este campo sería el escenario perfecto para ella:

"La sensibilidad por las artes lo pongo al servicio de la gente. La cultura no es un hobby. Yo voy a ser gestora social, necesitamos cercanía con la gente".

GUSTAVO PETRO

Verónica Alcocer recordó su primera cinta con Gustavo Petro y le impresionó su esquema de seguridad, ya que estaba acostumbrada a caminar en las calles sin problema alguno. Se conocen desde el año 2.000.

"Casi que he dejado de ver a la mitad de mi familia porque no apoyan a Gustavo. Sin embargo, él es el que llama en la casa al diálogo con tono conciliador y escucha bastante", reiteró.

RELACIÓN CON SU FAMILIA



Sobre el particular, Alcocer afirmó que en su hogar se respiran dos ambientes: el día a día y otros cuando salen a las calles. Se considera una mujer llena de paz y amor y cree que ese debe ser el mensaje para transmitir:

"El que no piensa como tú, también es colombiano. Debemos encontrarnos, enseñe con amor. Soy una mujer creyente en Dios, así lo vivo y así lo siento", afirmó.

SOBRE LA OPCIÓN DE SEGUNDA VUELTA

En el caso de las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, cree que habrá ganador para ese día y no será necesaria una segunda vuelta, como muchos han asegurado.

