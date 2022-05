Concejal de Medellín pide renuncia de directivas del Centro Democrático

Albert Corredor, concejal de Medellín, radicó ante el Centro Democrático la solicitud formal de renuncia de todas las directivas, la directora nacional Nubia Stella Martínez, de los directores regionales en Antioquia y la coordinación municipal de Medellín.

El concejal Corredor habló en 6 AM de Caracol Radio sobre los motivos que lo llevaron a presentar la solicitud, "esto principalmente se dió como respuesta al fallo del Consejo Nacional Electoral. Nueve de nueve magistrados votaron a favor para que el partido nos devolviese un derecho que nos intentó cercenar a cuatro concejales de Medellín como respuesta vengativa, revanchista y a todas luces injusta de un hecho político en la elección de la mesa directiva del concejo de la ciudad".

Hasta el momento el partido no ha emitido una respuesta formal, pero el concejal afirmó que entiende que "pueden haber grandes molestias, también tengo la seguridad que hay muchas voces no solamente al interior del partido, sino de la militancia de los ciudadanos que nos acompañan en esta manifestación de todo lo que ha venido ocurriendo con el partido".

Corredor aseguró que representan "gran parte de la ciudadanía, es necesario que el partido asuma una responsabilidad política por haber intentado cercenar el derecho al voto no solamente a cuatro concejales, sino a toda una ciudad que votó por nosotros y nos eligió como sus representantes".

Si el Centro Democrático no se pronuncia "iré personalmente esta semana a la ciudad de Bogotá a exigir contundentemente esas renuncias", comentó el concejal. Además, anunció que el martes 10 de mayo anunciará públicamente en Medellín lo sucedido para que la ciudadanía se sienta tranquila, "esto no es un show político, esto es una manifestación pública de cuatro jóvenes que no fueron escuchados".