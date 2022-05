Senadora Zuleta habló de las polémicas declaraciones sobre Fajardo y Fico

La senadora electa del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, habló en 6 AM de Caracol Radio sobre un video revelado durante el fin de semana donde afirmó que 'quemaron' al candidato presidencial Sergio Fajardo y aseguró que hablaría en los próximos días de campaña sobre información relevante de 'Fico' Gutiérrez.

Frente a las declaraciones sobre Sergio Fajardo la senadora Isabel Cristina Zuleta afirmó que "en el argot que utilizan los políticos, esa expresión hace referencia a que no ganó y no ganará las elecciones".

"El audio no es de dos minutos es toda una reunión, nosotros mismos hacemos la difusión de nuestras reuniones políticas y solicitamos que se transmitan en vivo. La reunión duró más de dos horas y se realizó con sectores de la política tradicional que llevan mucho tiempo en esto, es su lenguaje no el de los activistas", aseguró la senadora electa.

"El problema no es decir porque no votar por 'Fico', sino que lo haga una mujer. Yo no vi el escándalo cuando salió Ariel Avila, con argumentos, a decir que tenía una serie de investigaciones contra Federico Gutiérrez para ilustrar a la ciudadanía, afirmó Zuleta".

"Cuando nosotros hacemos referencia a que estamos preparando la información es que la estamos organizando cronológicamente. Lo que pasaba durante su alcaldía en Medellín con nosotros como comunidades afectadas por Hidroituango. Esperamos para el día 23 tener esa información ya organizada", dijo la senadora.

"Queremos preguntarle a Federico Gutiérrez ¿Por qué no nos habla del Clan del Golfo? Él dijo públicamente que había desmantelado estas estructuras criminales en Medellín, que hace parte de su énfasis en la campaña política política de seguridad. Que nos ilustre sobre la situación actual del grupo criminal y su presencia en la capital antioqueña, eso quiere decir que no las desmanteló", aseguró la senadora electa.

"Nosotros estamos viviendo una situación aterradora con esta banda criminal y esperamos que el país no vuelva a elegir a una persona como Duque que sencillamente se hizo el desentendido y nos dejó solos frente a esta situación. Esas mismas preguntas se las tenemos a Fico, no es más", concluyó la senadora.