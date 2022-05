'Fico' Gutiérrez: “El plan criminal está en marcha e incluye a Venezuela”

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Federico Gutiérrez sobre las declaraciones de la senadora Isabel Cristina Zuleta en un video en donde afirmó que "quemaron" al candidato presidencial Sergio Fajardo

El candidato presidencial mencionó: "yo empiezo siendo solidario con Sergio Fajardo, porque es que en una democracia el juego sucio hace daño y la campaña sucia, que es lo que ellos saben hacer, demuestra que eso es lo que le espera al país. Sí así es en la campaña de gobierno, cómo será después contra periodistas, contra contradictores. Es que lo dicen literal, hablan de quemar, eso es lo que saben ellos, así como el Clan del Golfo está quemando vehículos en las vías. Ya quedó claro que el Clan del Golfo es parte fundamental de la campaña de Petro y del Pacto Histórico, donde obligan a la gente a votar por ellos".

"Esta señora habla de quemar y así es como a quienes apoyan en la Primera Linea que quieren quemar las ciudades. Como el ELN y las disidencias, que son sus grandes aliados, que lo que hacen es quemar. Aquí lo que hay en riesgo no solo es el daño moral, aquí hay una amenaza a Colombia, donde quieren quemar al país y donde no solo querían quemar a Fajardo. Ahora, van por mí y me quieren quemar, hace ocho días hacían entierros simbólicos míos con ataúdes y me quieren muerto sus aliados criminales como el ELN, agregó el candidato Federico Gutiérrez.

A su vez, manifestó: "a mí me parece muy grave lo que ha dicho esta señora, debería darle vergüenza, y por el contrario se siente orgullosa. Han dicho que no harán campaña sucia y es todo lo que han hecho. Yo quiero decirle al Colombia que lo que está en riesgo es el país, las instituciones. Por eso estas personas tienen esas estrategias, porque están asustados y quieren el poder a como de lugar. Por eso tienen ese plan criminal, que ya empezaron, con el Pacto de la Picota y la alianza con el Clan del Golfo, ELN y disidencias. El país tiene que abrir los ojos, porque aquí no todo vale y menos cuando se trata de la ilegalidad, yo rechazo esto. Por más que esta señora diga que la tergiversaron ahí está el vídeo y el país ya la escuchó".

