César Torres sobre su salida de Jaguares: "Fue muy ligera la decisión"

César Torres dejará de ser el técnico de Jaguares una vez finalice la Fecha 20 de la Liga Colombiana, luego del acuerdo al que llegaron con las directivas de la institución motivadas por la derrota del equipo celeste ante Santa Fe que a su vez supuso la eliminación.

Ante esto, el entrenador caleño habló con El VBar, donde dio a entender que quería permanecer al frente del equipo luego de que se cumplieron algunos objetivos.

Le puede interesar:

"Ocurrió después del partido en Bogotá, seguramente por el mal resultado que tuvimos, generó disgusto muy fuerte en el presidente. Lo dialogamos, todo es como se digan las cosas, le dije que asumía la responsabilidad, pero que el proyecto era estable, habíamos peleado la clasificación y estábamos muy bien ubicados en el promedio, lo asumimos peleando el descenso. Fue muy ligera la decisión, pero de común acuerdo de cerrar ese ciclo y vamos a dejar al equipo en una mejor posición", comentó.

Sobre si está de acuerdo con su salida, destacó: "No porque me llevaban a cumplir objetivos y lo hemos hecho, además el grupo se renovó bastante. Con toda esa renovación el equipo ha sido competitivo, se han sumado puntos valiosos y ese tipo de cosas se le plantearon, se le dijo que había que ajustar la nómina para el segundo semestre. Tengo la conciencia tranquila, asumimos y respetamos la decisión de los directivos".

Finalmente, resaltó que no tiene ofertas de otros equipos: "Hasta el momento no, ha sido muy reciente, hay personas que no lo saben, lo único que pasa por mi cabeza es cerrar con un buen triunfo en condición de local, antes de la última tenemos partido de vuelta de Copa ante Millonarios".