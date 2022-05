“Cantar con Maluma fue emocionante”: Abril Singer, telonera en concierto

En 10AM Hoy por Hoy habló Abril Singer, sobre su experiencia al cantar junto a Maluma en un concierto.

La artista señaló sobre el concierto que "todavía no puedo creer lo que pasó. Estoy feliz y aterrizando muchas cosas que hay que trabajar. Se hizo un concurso en donde los artistas emergentes tenían que hacer su mejor versión de una canción de Maluma y él mismo me eligió, fui la ganadora".

"La verdad no tenía muchas ganas de concursar, porque entre tanta gente pensé que de pronto no me vería, pero lo envié. El día del resultado fui a la gruta de la virgen, que queda cerca de mi casa, me arrodillé y le dije a la virgen, 'sí es tu voluntad va a suceder, si no viene algo mejor y yo tendré que aceptarlo. Has con mi vida lo que tú creas mejor'", mencionó Abril.

Por otro lado, aclaró que Maluma le dio la noticia por medio de un en vivo en Instagram, y él se sorprendió debido a que ella se encontraba en la gruta de la virgen, "yo soy muy creyente, suelo ir frecuentemente a la gruta, porque es un lugar que me trae paz. Yo vivo acá sola en Medellín y quise esperar en ese lugar, que es donde gano todas mis batallas. Desde que comenzó el live yo estaba de rodillas ante Dios".

Escuche la entrevista completa en el audio...