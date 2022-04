"Fuimos a liberar la esclavitud de los campesinos en Putumayo": MinDefensa

Diego Molano, ministro de Defensa, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre la moción de censura en su contra tras la polémica operación militar en Putumayo, en el que fallecieron 11 personas tras el enfrentamiento.

El ministro también habló sobre la audiencia de falsos positivos y mencionó que han apoyado esta responsabilidad individual. Además, tocó el tema de la polémica entre el general Zapateiro y Gustavo Petro.

Operación militar

"Lo que hemos hecho en la Fuerza Pública, como compromiso, es valorar la defensa de los campesinos y proteger los derechos. La Fuerza Pública valora la vida y los grupos armados son los que siembran violencia. Aquí no quisiéramos que hubiera muerto nadie, pero fue una operación que se hizo no para afectar civiles, sino, como lo demostramos ayer, grupo ilegal. Estas personas convocan a estos bazares para comprar coca, obligan a los campesinos a sembrar y si no van le cortan tres dedos. Fuimos a liberar esa esclavitud del Putumayo. La operación fue contra ellos, nunca contra campesinos. Tuvimos un enfrentamiento por más de dos horas", dijo.

"Estos grupos han cambiado, hay grupos de comando de fronteras con la Segunda Marquetalia para la refundación de las disidencias de las Farc. Ya no operan igual que antes. Combatir esas nuevas amenazas que son hibridas y usan a la población como escudo humano, es un mayor desafío, pero ese desafío no puede evadir la responsabilidad de actuar. Hay homicidios colectivos hechos por las disidencias, que están financiando estas actividades. Se aplicó una operación con Derechos Internacionales Humanitarios", contó.

Moción de censura

"Un soldado casi pierde su brazo por el disparo de un fusil. Una estructura de 10-15 hombres armados vestido de civil, que obligan a los campesinos a sembrar, que los obligan a tener laboratorios e ir a los bazares o les quitan tres dedos. Hacen trata de niños y de mujeres, quedó demostrado en los informes, eso es una esclavitud en la que usan a los campesinos. Las operaciones tienen que darse, no podemos omitir las responsabilidades de la Fuerza Pública", explicó.

Y agregó: "La Fiscalía, que estuvo allá y fue acompañada, determinará qué sucedió tras las pruebas de disparo, de balas y pólvora. No somos nadie más que nosotros los más interesados para esos resultados".

Caso falsos positivos

"Los hechos individuales de Falsos Positivos no queremos que vuelvan a pasar, son responsabilidades que deben ser asumidas. Hemos preparado ese informe a la verdad que hemos entregado a la JEP con una versión de los militares respecto a los hechos. Hemos trabajado para que la responsabilidad individual se dé. Hemos apoyado este proceso y que tengan apoyo jurídico", argumentó.

Polémica Zapateiro y Petro

"Tenemos absoluta claridad de que no se puede participar en política, pero el general Zapateiro es un solado, pasó de ser soldado a ser comandante general y cumplió el sueño. El comandante debe cumplir su misión, pero cuando hay que defender la moralidad, como dice el artículo, fue lo que hizo, ante hechos difamatorios. El general debe defender y mantener el alto la moral de las Fuerzas Militares. Lo que queremos es que quien tenga una denuncia ante las Fuerza Militares, lo haga como debe ser, pero no a la opinión pública sin fundamentos", finalizó.