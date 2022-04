El Pulso del Fútbol, 26 de abril de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la clasificación de las selecciones femeninas Sub-17 y Sub-20 de Colombia, en comparación con el equipo masculino. César dijo: "Yo pienso que es más fácil clasificar a un mundial femenino, que a uno masculino, porque no hay tanta diferencia entre los equipos, como si sucede con las selecciones en los hombres". Sobre el tema Óscar agregó: "A mí no me parece, pienso que es igual de difícil clasificar, tanto para las mujeres, como para los hombres. Y las mujeres le están dando cátedra a los hombres".

