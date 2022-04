Jaime Echenique: su llegada a la NBA, el baloncesto en Colombia y más

Jaime Echenique fue el primer colombiano en llegar a la NBA y disputar minutos con los Washington Wizards, en una medida de urgencia utilizada por varios equipos para contrarrestar la variante Omicron del Covid-19 en la liga, firmando un contrato por diez días con el club en 2021

El barranquillero, que actualmente es agente libre, habló en El VBar sobre su carrera, contando cómo se produjo su llegada a la mejor liga del mundo del baloncesto, los sacrificios que ha hecho, cómo ven a Colombia en Estados Unidos en materia de este deporte y mucho más.

El baloncesto en Colombia visto desde afuera

"La gente no tiene esa perspectiva de que en Colombia hay baloncesto, lastimosamente no hay esa cultura, pero se está creando ese ámbito. Cuando estaba en la Universidad, los entrenadores me decían que qué otro jugador en Colombia había, siempre están en la búsqueda de otro colombiano, porque la calidad humana de nosotros es buena, pegamos donde sea y a nivel de basquetbol, pegamos muy alto"

Características de su posición de pívot

"El carácter, la competitividad, agresividad, son bien importantes en el baloncesto, la agresividad hay que llevarla a otro nivel, no agresividad en un mal término, sino luchadores. Yo soy el que tiene que agarrar el rebote y si cae en otras manos, el técnico me mira a mí (...)Esta temporada por ir a un rebote, la costilla se movió, el pívot es el que más golpea, tengo que estar chocando, ganando la posición a gente más corpulenta que yo.

Su llegada a E.E.U.U., toda una aventura

"Salto a Estados Unidos a los 18 años por medio de una academia en Bogotá, se hizo el trámite y mi nombre estaba saliendo en Colombia (..) sigo desarrollándome y el último año de graduación, se especuló que los scouts estaban llamando para hacer pretemporada con equipos previos al Draft. Llega el Draft pero la pandemia distorsionó todo el proceso, no era muy nombrado en Estados Unidos, porque llegué a los 17 años(...) Me siento con mis agentes para ver qué soluciones hay, y me dijeron China, España, me dijeron vamos a la ACB porque el Draft todavía hay tiempo y firmé contrato con un año, fui a querer devolverme. Llegó el día del Draft y tenía ofertas de más de 15 equipos en la segunda ronda, pero se oyó el rumor que era colombiano, que no se sabía del baloncesto de acá".

"Una de las cosas más duras fue el inicio, cuando acababa de llegar a Estados Unidos, los entrenamientos son muy exigentes, pasé de entrenar hora y media a cuatro horas. Lo segundo fue cuando tuve la lesión en la rodilla el año pasado, que estaba en un momento bueno de mi carrera, uno piensa muchas cosas", comentó sobre los momentos difíciles de la carrera.

Contrato con los Washington Wizards y tres minutos de juego

"Mi contrato fue por 10 días, el tema del COVID influyó mucho, estuve con el equipo toda la temporada, hice pretemporada y me subí a practicar. Me fue muy bien esos 10 días, para muchos puede ser muy insignificante, pero para mí representa mucho. Gracias al entrenador que me dio la confianza, estoy en contacto con ellos y se preocupan".

Echenique, sociólogo y psicólogo

"Lo relaciono con mi vida personal bastante, para saber manejar mis emociones, en la NBA uno juega 80 partidos en menos de 7 meses y llega un momento donde te saturas de todo y hay que saber manejar el tema personal. Me encantan ambas ciencias y me ayuda a percibir los tipos de personas que me rodean y saber qué esperar de ellas"

No ve más allá del presente

"El draft es solo para el primer año como profesional, yo ahora soy agente libre, mi agente está en negociaciones. Yo no soy el tipo de jugador que se fija más allá de lo que pueda pasar, lo que hice el año pasado me da la tranquilidad de saber que se vienen cosas mejores. Me da tranquilidad, todo se dará a su debido tiempo, España me encantó. Las cosas se darán en su debido tiempo".