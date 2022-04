Van Dijk, impresionado con la rápida adaptación de Luis Díaz al Liverpool

Virgil Van Dijk, referente y principal eje de la zona defensiva del Liverpool, elogió al guajiro Luis Díaz en la previa del duelo de este miércoles por Liga de Campeones ante el Villarreal. Van Dijk se mostró sorprendido por la rápida adaptación del colombiano.

"Es un futbolista con mucho peligro. Es capaz de producir momentos muy peligrosos con su desborde y su creatividad. El otro día dio una asistencia, marcó", comentó el defensor central de 30 años al ser cuestionado por Díaz en diálogo con EFE.

Al respecto añadió: "solo ha estado aquí dos meses. Normalmente el periodo de adaptación es duro, porque acaba de llegar, pero es un chico extraordinario y una gran persona. Ha sido capaz de poner su gran calidad al servicio del equipo muy rápido".

El neerlandés espera un partido bastante complejo ante los españoles por las semifinales de la Champions: "va a ser muy difícil porque el Villarreal es un equipo muy complicado. Obviamente he visto los partidos contra el Bayern Múnich y son un equipo defensivamente fantástico. Los jugadores trabajan mucho, tienen mucha experiencia y, sobre todo, juegan como un colectivo".

Mientras que decidió quitarse presión al considerar que no son favoritos para esta serie. "no, eso son debates de la prensa que nosotros preferimos no escuchar. No escuchamos si nos dicen que somos favoritos o no. Jugaremos este miércoles como intentamos jugar cada partido, es decir, saliendo a intentar ganar y, si podemos, llegar a la final".

"El Villarreal es un gran equipo, con una gran afición y un gran entrenador. Tenemos muchas ganas de que empiecen ya estos dos partidos", concluyó al respecto.