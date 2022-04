Chicho Arango: "Gamero me dio la confianza que necesitaba para explotar"

Cristian 'Chicho' Arango vive sus mejores momentos en la MLS de Estados Unidos con su equipo, Los Ángeles F.C. Con el conjunto americano, ha disputado 24 partidos y ha anotado 16 goles.

En diálogo con El VBar, el volante antioqueño habló de su presente en el fútbol de este país, así como hizo énfasis en la organización que tienen a nivel deportivo y administrativo en la liga.

"Se han dado las cosas acá en la MLS y en el club, estoy muy contento por el momento que vengo viviendo y fortaleciendo día a día. Tuve un pequeño arranque no tan bueno porque tuve una lesión, pero ya estoy a tope para dar lo mejor de mí", comentó el jugador de 27 años.

"La liga ha crecido demasiado por lo organizada que es, es una liga muy intensa donde casi todos los equipos son muy ofensivos. Estoy contento porque el club me ha acogido bien y eso me permite desarrollar mi potencial. Estoy trabajando para lograr cosas acá", añadió al respecto.

Por su parte, se refirió a la actualidad de Millonarios, su ex equipo, aprovechando para agradecerle al técnico Alberto Gamero por haber potenciado su fútbol.

"Me gustaría darle créditos a Gamero que potencializa a los jugadores que tiene en cada plantilla y eso pasó conmigo. Él me dio ese toque de confianza que necesitaba para explotar en Colombia. Tiene una capacidad muy grande para poder desarrollar talentos y siempre voy a estar agradecido. Millonarios está muy bien. Los altibajos los tiene cualquier equipo, es mejor tener esos altibajos antes de llegar a las finales, porque son impredecibles, cualquier equipo puede pasar. El profe Gamero tiene una idea de juego muy buena y se ven los frutos", resaltó.

Entre tanto, habló de la Selección Colombia y las falencias que hubo para no lograr la clasificación al Mundial. Así como se unió al debate del que debería ser el nuevo técnico del combinado nacional.

"Era algo inexplicable, los delanteros que íbamos, en los clubes marcaban cada fin de semana, con buenas actuaciones y en la Selección no quería entrar el balón. Es algo inexplicable que el profe Rueda nos diera el voto de confianza de poder desarrollarnos como lo hacemos normalmente, pero el gol no entraba. No se nos dio y ahora toca pensar en el futuro y prepararnos para lo que viene", dijo.

"Todo depende de los objetivos que se quieran trazar en los próximos años, yo le daría el voto de confianza por un técnico colombiano, pero no está en mis manos, lo digo como colombiano. Me gusta mucho el profe Gamero, el profe Osorio y Hernán Torres", añadió en relación al que debería ser el nuevo seleccionador.