¿Wilder Guisao estuvo cerca de jugar en Millonarios? Esto dijo el delantero

Wilder Guisao, delantero del Envigado y que viene de marcar el gol del triunfo naranja ante Santa Fe, dialogó con El VBar Caracol sobre dicha anotación, el presente del equipo antioqueño y lo que fue su paso por Nacional, además de una posibilidad fallida de jugar en Millonarios.

"Ese gol fue trabajo de toda la semana. Sabíamos que Santa Fe es un equipo de mucha jerarquía en el fútbol colombiano. Cuando ellos quedaron con 10 jugadores, era muy posible pasar esa forma como se pararon ellos, hicimos lo que trabajamos en la semana, ampliar el juego a las bandas, así conseguimos el gol y pude marcarle un gol a un gran equipo", comentó sobre el tanto del triunfo el pasado fin de semana.

Al respecto añadió: "Envigado es un equipo de cantera, tienen mucho futuro ahí en Envigado, en lo personal siempre me piden consejos que qué hay que hacer para mantenerse arriba. Yo les digo que compromiso y mucha disciplina".

Guisao resaltó sobre los canteranos del equipo: "van por buen camino, por el bien de la institución y por el bien de ellos".

"Así como estamos trabajando, si seguimos así vamos a darle alegría a la institución y clasificar a finales que es lo que queremos", agregó sobre el desempeño del equipo.

El jugador antioqueño reconoció que Millonarios le llamó la atención; no obstante, su sueño siempre fue jugar en Nacional, equipo del cual es hincha y con el cual jugó durante varios años.

"Ante todo siempre fui hincha de Nacional, era la que más soñaba ponerme esa, pero cómo pase tanto tiempo en Bogotá FC y yo vivía en Galerías, siempre me gustaba cuando jugaba Millonarios, siempre era ese estadio muy lleno y los alrededores, se veía muy bonito El Campín y siempre me llamaba mucho la atención Millonarios, pero mi sueño era Nacional", comentó al respecto.

Guisao contó que estuvo cerca de llegar al cuadro Embajador, a pedido del técnico Juan Manuel Lillo: "a principio, sí, cuando estaba el profesor Lillo me quería para Millonarios, pero el profesor Osorio tampoco y yo tampoco quería porque estaba muy contento acá".

"El profe Osorio me dijo, Juan Manuel Lillo lo quiere para Millonarios y yo le dije 'usted me va a dejar ir' y el profe me dijo que no", concluyó al respecto.