Por 'cláusula Fico' inversión extranjera no llegaría al país, según Bolívar

Sobre un trino que publicó el senador Gustavo Bolívar acerca de la llamada 'Claúsula Fico', habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Comentó que se fue a Miami a buscar inversionistas porque está haciendo en Girardot un parque y no ha podido terminarlo desde hace tres o cuatro años, tras su ingreso a la política.

"Mientras que en Colombia siga la inseguridad, ellos no pueden invertir. Uno de ellos que reside hace 25 años me dijo que, si ganaba 'Fico', ellos no invertían. El partido de gobierno le apuesta a otras situaciones, no le apunta a la paz sino la guerra", afirmó.

Por otra parte, Bolívar dijo que Colombia es un mercado de 51 millones de personas y cientos de empresas extranjeras están listas a invertir, solo si el panorama es favorecedor para el país.

"Ellos ven las intenciones del discurso. Por ejemplo, con Petro se haría una política de sometimiento con el ELN. En dos o tres años puede darse un proceso de paz, y que los combatientes no se vayan a las disidencias de las Farc. El tema de la paz hay que tomarlo en serio", reiteró.

OTRAS CIFRAS



De acuerdo con Bolívar, entre 2016 y 2017 el turismo aumentó en 30%, mientras que con el nuevo gobierno, las masacres regresaron con un total de 270 en los últimos cuatros años.

