"Hay que empezar a hablar de fútbol femenino porque no tenemos Mundial"

Carolina Pineda, referente del América de Cali y jugadora con proceso en la Selección Colombia femenina, dialogó con El Carrusel Caracol sobre la actualidad del fútbol femenino. Carolina habló de los combinados nacionales juveniles y destacó que se le esté dando más importante al deporte de mujeres actualmente.

"Ya tenemos que empezar a hablar del fútbol femenino porque no estamos con Mundial, eso en cierta forma nos favorece, pienso yo. No quiere decir que yo hubiera hecho fuerza para que los hombre no ganaran, que quede claro", comentó la volante, refriéndose a la eliminación del equipo masculino de Qatar 2022.

Para Carolina Pineda, Colombia pudo haber sido campeona del Sudamericano Sub-17 de haber comenzado antes el proceso con Carlos Paniagua. "Si la Selección Sub-17 hubiese tenido al profesor Paniagua como encargado desde hace un año y pico, Colombia hubiera sido campeón de ese Sudamericano Sub-17, en mi concepto teníamos mejores jugadoras que las brasileñas".

"Nos falta ser más ambiciosas y haber empezado con un poco más de tiempo con un profesor a cargo en propiedad", añadió al respecto.

Carolina también destacó la importancia de probar nuevas jugadoras en las selecciones juveniles. "Muchas veces pasaban ciclos así, la misma jugadora iba a la Sub-17, a la Sub-20 y a la mayores, y muchas jugadoras Sub-17 dejaban de ser vistas. Si tú ves que hay una jugadora Sub-17 que está tan sobrada, pues mira a otras chicas".

Finalmente, se refirió a la ausencia en las recientes convocatorias de Natalia Gaitán, Isabella Echeverri y Vanessa Córdoba, de quienes dijo, merecerían una oportunidad. "Si el profe dice que cualquier jugadora que esté en el nivel, debe ser llamada a la Selección Colombia, todas las jugadoras que tú me has nombrado merecen una oportunidad".

"La única forma de saber si una jugadora está o no está es verla en el día a día, compitiendo con las demás compañeras, darle la oportunidad a esas personas, para que vengan y miren cómo están. Del pasado de ellas se hablan, pero no se sabe cómo estarán al nivel de Selección, son jugadoras que son titulares en sus equipos, eso dice mucho", concluyó al respecto.