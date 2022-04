Eduardo Sosa: "Contra América no fue nuestro mejor partido"

El futbolista de Millonarios, Eduardo Sosa, habló en El VBar sobre el presente del cuadro Embajador, que perdió sus más recientes partidos ante Medellín y América de Cali, luego de tener un invicto de casi dos meses.

A nivel general, el jugador venezolano de 25 años, destacó la buena temporada que ha tenido el cuadro albiazul, que se encuentra en la tercera posición de la liga con 29 unidades.

Le puede interesar:

"Hemos hecho una buena temporada. Hasta ahora vamos bien, íbamos líderes hasta hace una fecha, pero está siendo un liderato complicado con Nacional y Tolima que siempre pelean el torneo y la punta. Lamentablemente en los últimos tres partidos hemos perdido dos, pero tenemos una oportunidad en casa para revertir eso", comentó.

Respecto a las derrotas de los últimos dos juegos, resaltó: "Cada partido es complicado, el juego contra Junior, a pesar de ser un gran equipo nos costó bastante porque se metieron atrás y con respecto al juego contra América no jugamos bien. A pesar de que creamos chances, no jugamos con la tenencia y no fue nuestro mejor partido. Siento que el equipo viene haciendo las cosas bien. Al final contra América disfrazamos el resultado. En los últimos tres partidos no hemos hecho los goles que queremos, si seguimos haciendo las cosas como lo hacemos se va a seguir abriendo un poco el arco".

Finalmente, se refirió a la adaptación que ha tenido en el equipo y la forma de jugar, luego de su paso por Jaguares.

"En Jaguares tal vez era más la cabeza del equipo porque eran otras circunstancias, acá es un juego más de tenencia y hay grandes jugadores. Me he ido adaptando poco a poco y creo que he hecho las cosas bien, las cosas me han salido bien en lo personal y lo grupal y estoy muy contento acá", concluyó.