Gustavo Ramírez sobre Roldán: "Hay personas que no se les puede decir nada"

El paraguayo Gustavo Adrián Ramírez, delantero del Deportes Tolima, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, refiriéndose a la derrota en el debut de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, la actualidad del equipo en Liga y su expulsión en el pasado juego ante el Pereira.

"Nos dolió mucho, nos habíamos preparado mucho para este desafío. Sabíamos que era importante empezar ganando ese primer partido, para lo que se viene. Lastimosamente se pierde por dos errores que tuvimos, ahora nos toca buscar de visitantes los puntos perdidos", comentó sobre la derrota 0-2 ante los brasileños.

Del desarrollo del juego añadió: "estuvo parejo, nosotros el primer tiempo tuvimos más la pelota, más acercamientos de gol, pero contra estos equipos grandes no puedes fallar y debes estar más concentrado en los pequeños detalles".

Sobre su falta de regularidad en el primer equipo, comentó: "uno siempre trabaja desde que llega un equipo para ser titular. Me ha toca venir de menos a más, estoy totalmente adaptado a lo que es Colombia y mis compañeros. Esperar la decisión del profe (Hernán Torres), estoy siempre a la orden cuando me toca".

El atacante paraguayo también habló de su expulsión en el juego ante Pereira, por el árbitro Wilmar Roldán: "fue atípica, porque yo en todo momento quise dialogar, no faltarle el respeto a nadie, pero hay personas que no se les puede decir nada, ya me están diciendo que se manejan así, no hay nada que decir sobre ese tema, es un capítulo pasado, hay que mirar para delante".

Del duelo de este sábado ante Águilas Doradas, dijo: "queremos ganar para volver a tomar esa confianza, la derrota nos lastimó a todos. Hoy (jueves) se vivía un ambiente tenso en el entrenamiento. Tenemos que ganar el sábado para recuperar confianza y asegurar la clasificación, luego ir a ganar allá para recuperar en Copa".

De lo que viene en Copa Libertadores, añadió: "nos faltan cinco partidos que tenemos que jugar como una final para clasificar, tenemos vida y tenemos que afrontarlo así".

Mientras que de Independiente del Valle, próximo rival en el certamen continental, señaló: "son un equipo fuerte, han demostrado por varios años que están peleando las Copas que juegan, han sido campeones, es un fútbol más parecido al colombiano, va a ser de mucho físico también, ayer pudimos atacar sin mucha presión de los brasileños, Independiente va a ser mucho más físico, va a ser un partido inteligente, no podemos ir a alocarnos, ir al ataque y desconcentrarnos en la parte de atrás".

"Vamos con la mentalidad de ganar, tenemos que ganar allá para que nos vuelva a la pelea, nos llevan tres puntos y con una derrota nos vamos para abajo", concluyó al respecto.