Cristian Bonilla sobre su retiro del fútbol: "Ya no sentía la misma pasión"

Recientemente se conoció que Cristian Bonilla se retiró del fútbol a sus 28 años. El colombiano se encontraba jugando con San Antonio de la segunda división de Estados Unidos, de hecho, disputó los primeros partidos del torneo, pero sorprendió con este anuncio.

En el Carrusel Caracol, el manizalita se refirió al porqué de esta decisión que podría parecer prematura para el fútbol, destacando que priorizó las labores con la empresa que tiene en Miami, así como ya no sentía la misma motivación.

"Es una decisión muy pensada, la venía pensando meses atrás. Tengo que ponerme al frente de mis negocios acá en Miami que es de propiedad raíz y ya no sentía la misma pasión que alguna vez sentí, esas ganas de soñar con el fútbol y tengo que ser honesto conmigo mismo y la profesión que tanto me dio. Un día me desperté y sentí que era suficiente, jugar mi segundo tiempo en la vida. Podrán decir que soy muy joven o muy viejo, pero estoy tranquilo", comentó.

Sobre el presente que estaba teniendo en Estados Unidos y los sueños que ya no era los mismo, dijo: "Estaba contento en San Antonio, había jugado los tres primeros partidos. No perdí la motivación de entrenar, sino que sí necesitaba estar al frente de la empresa y no podía estar en las dos cosas. Hay que tomar este tipo de decisiones, ya no soñaba como soñaba a los 18 años. Primero uno es un ser humano, antes que futbolista, solo que cuesta tomar esa decisión. Me retiré en óptimas condiciones, terminé jugando".

"El fútbol estuvo chevere, pero ya no sentía motivación. No había pensado en hacerlo algún día, solo me desperté y dije 'ya es el momento'. Es tu decisión, a muchos les da temor hacerlo, pero hay que ser honesto", agregó.

Entre tanto, destacó los sueños que cumplió en su carrera, además de haber tenido una carrera "intachable a nivel disciplinario".

"Resalto que no tuve ningún escándalo, fue intachable a nivel disciplinario. Antes que nada, fui y sigo siendo persona. En lo deportivo logré muchos sueños, logré jugar en Nacional, levanté muchos títulos. Soy de los pocos jugadores que hizo todo el proceso de Selección Colombia. Lo único que me faltó fue jugar un mundial de mayores. Estoy agradecido con Dios que me dio la oportunidad de cumplir el sueño", comentó.

Crsitian Bonilla, debutó a los 17 años en el Boyacá Chicó, luego de haber iniciado en el Once Caldas en la etapa formativa y tras ir al Manchester City a probar nuevas oportunidades.

Posteriormente, llegó a Atlético Nacional en condición de préstamo, donde estuvo hasta 2014, antes de llegar a La Equidad y comenzar una serie de idas y vueltas al equipo de Medellín.

En 2018 jugó para Al-Fayha de Arabia Saudita, disputando 16 juegos. Luego regresó a La Equidad, pasó por Millonarios, donde apenas disputó un partido. Posteriormente volvió al conjunto asegurador, con el que disputó todo el 2021. Para el 2022 firmó por el San Antonio de la segunda división de Estados Unidos, jugando tres partidos antes de anunciar su retiro.

Por su parte, integró la Selección Colombia desde la categoría sub-15 hasta las mayores, participando en Mundiales sub-17 y dos sub-20, así como los Juegos Olímpicos de Río 2016.