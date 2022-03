El Pulso del Fútbol, 28 de marzo de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el nivel de América de Cali y los malos resultados del equipo escarlata en sus últimos encuentros. César dijo: "Juan Carlos Osorio no le está robando un peso a nadie, es un profesional y ha hecho una carrera para que le paguen lo que se gana. Pero es muy cierto que no se le dan los resultados". Sobre el tema Óscar agregó: "Es mucha la plata, es bravo el dinero que tendría que pagar América para sacar a Osorio, y don Tulio Gómez no quiere".

