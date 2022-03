Reconteo o recuento de votos: cuál es la forma correcta de decirlo

En 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló Cléobulo Sabogal, jefe de Información y Divulgación de la Academia Colombiana de la Lengua sobre una duda gramatical que surgió, a propósito de las elecciones del pasado 13 de marzo.

ACLARANDO LAS DUDAS



Según el docente universitario, habló sobre este término que ha sido tendencia en las redes sociales. Por una parte, en el español general, se usa "recuento" como la opción de volver a contar. Sin embargo, la palabra "reconteo", a pesar que no está en el diccionario de la Academia Española, morfológicamente es correcta, porque al sustantivo conteo, se le antepone el prefijo 're',

Según Sabogal, como parte de la lengua conversacional también es válido. Es decir, pueden haber palabras que no están incluídas en el Diccionario, pero esto no quiere decir que no sean correctas.

"Es imposible que un diccionario registre todas las voces de una lengua. Ese tipo de palabras que están bien formadas, se llaman palabras posibles o potenciales en linguistica", comentó.

