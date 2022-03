El Pulso del Fútbol, 21 de marzo de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la Selección Colombia y la sanción que no le permitirá a Luis Javier Suárez estar en el juego frente a Bolivia. Óscar dijo: "Luis Javier Suárez está sancionado y no podrá jugar contra Bolivia ¿Para qué carajos lo convocaste Rueda? Esas son las cosas que uno no le entiende al entrenador de la Selección Colombia". Sobre el tema César agregó: "Lo que pasa es que Luis Suárez no es un jugador titular y no afecta mucho. Sí Rueda cree que el jugador lo va a salvar y lo necesita solo para un partido, que lo ponga".

