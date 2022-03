Debate: ¿La falta de concreción de gol en Selección es el problema mayor?

El debate de El Alargue esta vez se enfocó en la Selección Colombia, tema que se vuelve a poner al orden día, ya que durante las próximas semanas el combinado nacional se estará jugando sus últimas cartas ante Bolivia y Venezuela para clasificar al Mundial.

El invitado que alimentó desde su conocimiento y vivencia propia este debate, fue Hamilton Ricard, exdelantero de la Selección Colombia con gran recorrido por clubes del mundo.

Respecto al interrogante de las responsabilidad de los delanteros por no concretar las opciones de gol que han tenido, el exfubolista fue enfático al decir que es cuestión de que no se generan la cantidad de opciones de gol suficientes.

"Todos los jugadores erran goles, Cristiano Messi, y ganan los partidos. Es que cuando se crean dos, tres o cuatro es otra cosa, acá nadie es infalible. Entonces todo lo vamos a mirar con lupa, ¿tenemos que llegar una vez y meterla? Lo que pasa es que no generan fútbol, no se puede tapar el sol con un dedo", manifestó.

Por su parte, aclaró qué es realmente una opción de gol: "Opciones de gol no es un centro, un tiro de esquina: opción de gol es una pared, y el man la erró al frente del arco. No me digan que opciones de gol es un centro. Yo defiendo a los jugadores y yo fui autocrítico conmigo, y cuando fallaba, me daba con la pared, pero opciones de gol es otra cosa", agregó.

Ricard fue positivo al destacar que confía en la Selección Colombia y que estará en el próximo Mundial de Catar.

