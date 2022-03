MinDeporte: "Le abrieron investigación a Augusto Cadena por malos manejos"

El ministro del Deporte, Guillermo Herrera, habló en El Alargue de Caracol Radio sobre los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, que tiene problemas con las obras de escenarios deportivos. Asimismo, se refirió a la reorganización del Cúcuta Deportivo y habló de eventuales sanciones que puede acarrear el máximo accionista José Augusto Cadena.

Respecto a los Juegos Bolivarianos, pactados para iniciar el 24 de junio, el ministro destacó los retrasos en las obras que llevarían a trasladar deportes a otras ciudades.

"Hay retrasos en ciertas obras de infraestructura deportiva, he venido requiriendo a la alcaldía y gobernación que son los ejecutores de esas obras, son proyectos muy importantes porque son cerca de 142 mil millones de pesos que se invierten, de los cuales el ministerio pone 71. Hay retrasos que pueden generar problemas para la organización deportiva. Le pedí a la Contraloría que nos acompañará, ayer definimos plazos. Si al primero de abril no hay claridad sobre el encauzamiento, ciertos deportes como, natación, béisbol y BMX tendrían que ser llevados a otras ciudades del país", comentó.

"No tengo temor con la posibilidad de que se pierda la plaza, lo que pasó en Ibagué es que unas obras no se cumplieron. Desde que llegué al Ministerio, le he hecho seguimiento a la administración de los recursos. No por correr vamos a entregar escenarios incompletos o que puedan generar problemas de inseguridad", agregó.

Por su parte, se refirió a uno de los temas del momento, que tiene que ver con el Cúcuta Deportivo y el proceso de reorganización al que está siendo sometido, lo que le permitiría regresar al fútbol colombiano.

"Hemos estado pendientes del tema, ha sido instrucción del Presidente. El Cúcuta estaba en proceso de liquidación de la sociedad como tal, lo que queríamos era que no se perdiera ese activo, logramos que en ese proceso se firmará un acuerdo de acreedores con los accionistas del club, lo que equivale a que los dueños del club paguen sus deudas por 13 mil millones de pesos. Cúcuta se mantiene. Falta que la Dimayor le certifique al Ministerio que el Cúcuta está afiliado. Hoy el Cúcuta Deportivo tiene reconocimiento deportivo hasta el 30 de mayo" dijo.

Asimismo, confesó que al máximo accionista del equipo, José Augusto Cadena, el juez del proceso le abrió investigación por malos manejos.

"El señor Cadena sigue siendo el máximo accionista, tiene antecedentes grandes por mala administración, pero no puede el Ministerio interferir en temas de propiedad privada. Además de haber firmado el proyecto de reorganización, el juez del proceso le abrió un incidente, una investigación al señor Cadena por malos manejos administrativos que tiene el Cúcuta, un proceso que puede terminar en una sanción tan grave como inhabilitarlo hasta por 10 años para ejercer funciones de administración", concluyó.