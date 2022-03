Sosa: "Jugando en Millonarios es más probable que me llamen a la Selección"

Millonarios quedó eliminado de la Copa Libertadores antes de entrar a la fase de grupos, pero para el equipo de Alberto Gamero voltear la página es lo mejor para centrarse en seguir con paso firme en la Liga Colombiana.

Eduardo Sosa, jugador de Millonarios, habló en El Alargue de Caracol Radio sobre la responsabilidad que tiene el equipo de seguir en la punta de la tabla de la Liga, este viernes cuando recibe en El Campín a Once Caldas.

"Tenemos la responsabilidad de ganar por estar en casa. Tuvimos una semana larga, estamos preparados para enfrentar el partido con la mayor responsabilidad. Ya se pasó la página y ahora estoy enfocado en la Liga. Cada vez me siento mejor, me acoplo más, me he sentido bien en la altura. Esta semana que tuvimos me ha servido mucho porque yo no hice pretemporada", comentó Sosa.

El venezolano confesó que jugadores como Mackalister Silva y Daniel Ruiz se han convertido en sus "socios" en el equipo: "Nos hemos entendido bien y eso se ha visto reflejado en el campo, eso ha ayudado al equipo que es lo más importante", dijo.

Sobre los rumores que lo acercan a la próxima convocatoria de la Selección de Venezuela de José Néstor Pékerman, el jugador destacó que estando en Millonarios tiene más posibilidades de ser llamado, aunque su equipo ya esté eliminado y no tenga oportunidad de clasificar al Mundial de Catar.

"No sé si el profe Pékerman me está mirando, si existe una posibilidad de la convocatoria, he trabajado duro para eso. Sé que en Millonarios es una posibilidad más cercana, es un equipo grande y vamos primeros en la Liga. Tengo que seguir trabajando, si no es ahorita, espero seguir en un buen nivel para estar pronto. El profe Pékerman va empezando su proceso y sé que si sigo haciendo las cosas bien va a estar ese llamado", manifestó.

En la previa del partido entre Venezuela y Colombia, importante para la Tricolor porque, aunque pocas, todavía tiene posibilidades de clasificar, Sosa destacó que estos encuentros siempre son "partidazos".

"Para nosotros no es tan importante porque ya estamos eliminados, pero para Colombia sí porque tiene que ganar ese partido, pero obviamente la Selección va a salir a ganar el partido porque es el deber, como siempre, para sumar puntos. Va a ser un partidazo", dijo.