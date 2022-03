Senador Mario Castaño rechaza las denuncias y cuestionamientos en su contra

En entrevista realizada por el equipo de W Fin de Semana, el senador caldense Mario Castaño, quien ha sido acusado por presunta participación en una red de corrupción en varios departamentos del país, que direccionaría contratos para obtener recursos, resaltó que en medio de las denuncias no hay funcionarios activos y que conoce a tres personas involucradas en las acusaciones.

Ante lo que indica la Fiscalía en el proceso de investigación que algunos empresarios y particulares lo habrían contactado para ser beneficiados con contratos, sobre lo que algunos funcionarios ajustaban los contratos para que fueran adjudicados a ellos, Castaño respondió.

“Eso es salido de toda realidad, la verdad es que uno después de observar y ver, uno entiende que el proceso ni siquiera es contra las personas que capturaron, el proceso está dirigido en contra de Mario Castaño, a uno le da tristeza porque están utilizando la misión de justicia para fines perversos”

Indicó que a su oficina en el Congreso de la República, no va desde hace tiempo debido a la pandemia y que el no contrata, por lo que reitera que le ha sorprendido que lo incluyan en el cargo, y agregó que entre los capturados no hay servidores públicos, lo que es raro teniendo presente que es un tema de contratación con entidades de gobiernos locales.

Dijo que entiende que, al tener un espacio en la política del país, se vuelve objetivo de muchas cosas.

