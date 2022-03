El Pulso del Fútbol, 16 de marzo de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos frente a Bolivia y a Venezuela. César dijo: "Lo de James Rodríguez si es una sorpresa para mí, lo llama lesionado. El manejo de Reinaldo Rueda con James Rodríguez nunca lo he entendido. Nosotros ya habíamos hablado de que no lo debía convocar". Sobre el tema Óscar agregó: "no entiendo por qué trae a James Rodríguez cuando está lesionado, con el excelente nivel que está mostrando el "Cucho" Hernández, la verdad es que no lo entiendo".

