María Fernanda Cabal: "Quiero sentarme con Federico Gutiérrez y dialogar"

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy, María Fernanda Cabal habló sobre las elecciones presidenciales y Federico Gutiérrez.

Acerca de su triunfo en las elecciones del Congreso, María Fernanda Cabal indicó que "uno recoge lo que ha sembrado con tanto valor civil y tanta contradicción, es el valor de la firmeza".

Sobre la renuncia de Óscar Iván Zuluaga a su candidatura por el Centro Democrático afirmó, "a título personal yo expresé que lo felicitaba, porque para eso se tiene que tener gallardía, hay que pensar en el país primero, y no en una candidatura. Va a estar la bancada completa de hoy, más la bancada lamentablemente disminuida, hay una gente nueva. Hay que definir qué pasará".

En relación con los votos que puede sumar Óscar Iván Zuluaga a Federico Gutiérrez, afirmó que no tiene certeza cuántos puedan ser, "porque él no se enfrenta a una contienda hace rato, para mí es muy difícil saber qué votación tendría él".

Sobre el apoyo a Federico Gutiérrez desde el partido y de la posibilidad de que gobierne dando la espalda al Centro Democrático afirmó que "esa opción siempre va a estar allí, que tenga muchos compromisos, ya se ve allí. Pero lo importante más que eso es la plataforma con la que vas a gobernar, si vamos a imponer ideas que son las que generan progreso. El empresario no aguanta una carga tributaria más, por eso la gente no se formaliza, todo es imposible en este país".

Además, habló acerca de si el ganador de la consulta Equipo por Colombia debe acercarse más al centro, "la estrategia de (Gustavo) Petro es rotular al adversario, por eso se inventan que el fascismo es de derecha, dicen que Gutiérrez es del uribismo. Toda esa es la imagen para desfigurar al adversario, Federico es más independiente, y seguramente tenga que capturar votos del centro. Este país es conservador, le gusta la familia, ir a la iglesia, así se diga que es de tradición liberal nos gusta la Policía y el Ejército, entonces quien se mueva al centro conquista a la derecha. Pero el desafío siempre va a estar allí".

Por otro lado, resaltó que no es de extrema derecha, "la extrema derecha no existe, yo soy de extrema coherencia, ¿qué es extrema derecha? Justicia, autoridad, ¿eso es extremo?"

De igual manera, se refirió sobre la posibilidad de que la renuncia de Óscar Iván Zuluaga estuviera planeada, "no, en absoluto no fue así. Él es un hombre bueno, hemos sido muy amigos y desafortunadamente esto de las campañas fragmenta amistades. Este tipo de consultas no deberían hacerse más. Zuluaga tomo la decisión, el partido no es tan fácil. Uno tiene que pensar hacia donde va".

Finalmente, sobre si apoyaría a Federico Gutiérrez en elecciones dijo que "el voto es secreto, yo voto por él que me enamore. No nos anticipemos. Pero yo si quiero tener una delegación del partido y sentarme con el candidato Gutiérrez, a quien no conozco, lo he visto dos veces en mi vida, por lo menos uno tiene que sentarse y dialogar".