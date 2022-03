El Pulso del Fútbol, 11 de marzo de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la actualidad del delantero colombiano Alfredo Morelos en su club y si eso lo hace merecedor de ser titular en la Selección Colombia. Óscar dijo: "Ya no voy a pedir que convoquen a Morelos, porque a él siempre lo convocan. Quiero que Alfredo Morelos sea titular en la Selección Colombia, siempre hace goles con el Rangers". Sobre el tema César agregó: "En la tripleta que yo he pensado para el ataque en los dos últimos partidos de la Eliminatoria, tengo a Luis Díaz, Sinisterra y Muriel, pero si va Morelos no me incomoda".

No olvide escuchar el audio del programa.