¿Por qué decidió retirarse Sergio Luis Henao? Esto dijo al respecto

Sergio Luis Henao, uno de los ciclistas colombianos más importantes durante la última década y que anunció recientemente su retiro, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde habló de su decisión y de qué puede venir para su futuro cercano.

"A los 34, para el nivel que muestran los jóvenes, ya no se está joven en el ciclismo. Teníamos un año más con el equipo Qubheka, por el tema del patrocinio no pudo continuar, con su desaparición quedamos como en el aire, no pude encontrar una oferta clara para este año de un equipo para correr las mejores carreras del mundo y eso es lo que me lleva a tomar la decisión", mencionó sobre su adiós.

Henao añadió: "tampoco es una decisión repentina, venía hablando hace unos años que con este equipo tenía mis últimos años como profesional, a raíz de lo del equipo se adelantó la decisión, no estaba entre los planes que fuera este año".

Y comentó que recibió ofertas para correr en Colombia; sin embargo, no era algo que contemplaba: "en Europa nunca se concretó algo con un equipo World Tour o profesional, en Colombia sí tuve la oportunidad, con EPM, con Orgullo Paisa, estaban las puertas abiertas acá, pero realmente no estaba en mis planes pasar del ciclismo europeo al país. Dije que cuando me retirara me retiraría en Europa".

Haciendo un balance sobre su carrera, destacó: "he sido un bendecido en este deporte, poder haber sido profesional, haber estado en Europa en los mejores equipos, en SKY, UAE, competir las mejores carreras que uno sueña de niño, ser líder en ocasiones, conseguir victorias importantes, tengo que ser agradecido con todo lo que me dio el ciclismo, lo que soy ahora se lo debo en parte al ciclismo. Siempre con la cabeza en alto".

De su futuro próximo, comentó: "ahorita nos daremos un receso y ya empezaremos a mirar qué hacer. Ahorita es tomarse unos meses de descanso, de pensar y encarrilar la vida".

"Voy a seguir ligado al ciclismo porque ya es un estilo de vida, es algo que va conmigo, ya sea en otra función, como técnico, como asesor, o como un aficionado, siempre voy a estar ligado al ciclismo", concluyó.