"Mientras capturan un corrupto, ya han robado a los pobres": Sergio Fajardo

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló el precandidato presidencial Sergio Fajardo sobre sus propuestas.

El candidato se refirió sobre cómo paso de ser académico a interesarse en la política, "he pasado por muchas cosas extraordinarias, cuando uno llega al poder es mágico. Aquí sigo con los mismos sueños y convicciones. Darme cuenta que el origen social de las personas básicamente determinaba lo que hacían. En Colombia somos muy pocos los privilegiados y por eso deseo trabajar. Yo soy profesor de la Universidad de Monterey, no he dejado de ejercer."

Acerca de su forma de hacer política indicó que "nosotros intentamos y el movimiento existe en toda Colombia. Ninguno ha tenido un contrato, no hay nadie que pueda decir que Fajardo recomendó a una persona. No hemos tenido el partido en términos formales, pero yo he mantenido el espíritu".

Asimismo, Fajardo hablo sobre la corrupción, "el primer paso para luchar con la corrupción son las elecciones, cómo se llega. Mientras investigan a un corrupto y lo capturan, ya han robado a los pobres. La señora Aida Merlano nos dio un curso. Tenemos que luchar contra la corrupción. Los organismos de control tienen que ser independientes. Ese es el primer paso en contra de la corrupción. No se pueden poner amigos".

Por otro lado, el precandidato presidencial habló de la educación "todos los niños y niñas de Colombia tienen que estar en el sistema educativo. Si queremos una educación justa el Estado tienen que garantizar eso. Nos tenemos que sentar con Fecode y hablar. Salir de ese camino, porque los profesores no son los malos. Tenemos que dignificar a los profesores en Colombia".

Finalmente, habló de los señalamientos que le han hecho "yo soy una gran amenaza, porque nadie va a hablar así como yo. Yo no tengo amigos en el Gobierno, yo estoy luchando solo y me quieren dañar. Esa política de amigos lleva a la corrupción.