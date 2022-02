Despenalización del aborto: ¿cómo garantizar su aplicación?

En Hora20 un debate para analizar el alcance que tiene la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto. Las implicaciones que pueda tener una eventual llegada de Otoniel a la JEP; se habló de qué ocurriría con la verdad de llegar a ser extraditado a Estados Unidos, así como un debate sobre la seguridad en el material que recogía varias declaraciones de Otoniel ante la Comisión de la Verdad. Después una mirada a la tensión que aumenta en Ucrania. Putin reconoce repúblicas separatistas del este de Ucrania, mientras que Francia aboga y Estados Unidos continúa con exigencias.

Con una histórica votación de 5 contra 4, la Sala Plena de la Corte Constitucional despenalizó el aborto antes de las 24 semanas o 6 meses de gestación, es decir dejará de ser punible durante el tiempo mencionado. Después de una serie de debates, recusaciones y aplazamientos, el alto tribunal decidió también mantener la sentencia C-355 de 2006 que despenaliza el aborto en tres casos: malformación; abuso sexual o cuando peligra la salud física y mental de la madre después de las 24 semanas.

Con la sentencia, la Corte pone al país a tono con decisiones similares que se han tomado en México y Argentina, no obstante, queda camino por recorrer ante la materialización de la despenalización, las demandas que se espera que lleguen a la Corte y la responsabilidad del Congreso, pues la corte exhorta al Legislativo para que reglamente una política pública en la que prevalezca la dignidad y derechos de la mujer en la que se eliminen obstáculos y se den instrumentos de prevención.

Lo que dicen los panelistas

Para María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, esta no es la primera vez que se impide que este tipo de personajes digan la verdad en Colombia. “La verdad la hemos extraditado, en 2008 hubo una extradición masiva de jefes de estos grupos que sabían muchas cosas, tenían cosas para decir y esclarecer verdades”. Señaló que es claro que hay un tema de obstrucción a la tarea de la comisión por parte de autoridades con un argumento exótico como el de la posibilidad de una fuga por parte de Otoniel.

En cuanto a la escalada en Ucrania, comentó que desde la perspectiva geoestratégica la situación actual demostraría el poder erosionado de Occidente, pues afirma que hay una alianza entre China y Rusia en la cual importa poco las amenazas y sanciones que Estados Unidos busque imponer.

En cuanto a la decisión de la Corte Constitucional, Francisco Bernate, abogado penalista, director de la Hora Judicial UR y profesor universitario, señaló que, por principio de derecho, no se puede retroceder en las decisiones que se tomaron en la sentencia que reconoce las tres causales. “Las consecuencias en despenalización de facto, es que no va a prosperar los procesos que se han practicado en la clandestinidad”. Aclaró que sí es una sentencia retroactiva frente a las mujeres condenadas o las que se encuentran procesadas. En adelante cree que es necesaria la capacitación, socialización y que las EPS entiendan que hubo legalización.

En cuanto a la extradición de Otoniel, explicó que Estados Unidos solicita a la Cancillería el proceso, el gobierno lo envía a la Corte Suprema de Justicia, lo avala y después lo deja en manos de la presidencia. Cree que una de las formas de condicionar la extradición, sería no enviarlo a Estados Unidos hasta que este no cuente verdad en el país.

Para Jairo Libreros, abogado y profesor en la Universidad Externado, se necesita un sistema intermedio en el que se cumpla con acciones de no repetición, se conozca verdad, pero donde también se encuentre justicia en el marco de la solicitud de Otoniel para entrar a la JEP. Pues cree que una vez extraditado, “la verdad se queda allá”.

En cuanto a las tensiones en Ucrania, advirtió que la partida por ahora es favorable para Putin, pues cree que ha sido claro y coherente para tomar las decisiones, mientras que cree que las amenazas de sanciones no lo van a afectar en gran medida.

Mauricio Jaramillo, internacionalista, exasesor en Unasur, columnista y profesor en la Universidad del Rosario, señaló que con una extradición la verdad termina damnificada, pues cree que se pervirtió un modelo al que antes se le temía, pero en el que ahora se prefiere por las ventajas que implica.

Sobre Ucrania, Estados Unidos y Rusia, dijo que el enfrentamiento directo puede ser bajo y que más bien podríamos estar ante una guerra civil ucraniana ante la declaración de independencia de las repúblicas de Luhansk y Doneskt. En el plano interno, señaló que ve difícil los problemas de legitimidad interna que enfrentan tanto Putin como a Biden, por lo tanto, señala que hoy ninguno de los dos saldría ganando con un conflicto y que, por el contrario, el único que podría sacar algo positivo sería la OTAN.

Mariana Ardila, miembro de Womens Link, abogada y profesora de derecho constitucional en la Universidad Externado, manifestó que el efecto inmediato de la decisión de la Corte no está sujeto a regulación del congreso. “Todo proceso penal hoy abierto en el que una mujer interrumpió su embarazo, debe ser cerrado, las condenas que hubo deben desaparecer de antecedentes”. Agregó que es importante que se tenga claro que, desde hoy una mujer con embarazo no deseado, pueda acudir con tranquilidad al sistema de salud sin miedo a ser denunciada.

Para Isabel Cristina Jaramillo, abogada, profesora universitaria y columnista, un procedimiento de interrupción voluntario del embarazo está ya en el POS, “no necesita reglamentación adicional”, puntualizó. Explicó que la exhortación al congreso para que trabaje en política pública debe estar concentrado en generar un escenario de maternidad deseada, no solo sobre aborto en el cual se simplifique procesos, se dé espacio a la educación sexual, planificación e información amplia.