¿Qué espera a Iván Duque tras dejar la presidencia?

Tras su más reciente gira por Europa, el presidente Iván Duque visitó Caracol Radio contando algunos de los resultados más significativos de su gestión. Precisamente, con mira a los procesos electorales que se vivirán este año en el territorio nacional, el actual presidente contó qué piensa hacer una vez salga de su cargo.

Sobre el desarrollo de actividades tras ser presidente, Duque afirmó que su principal objetivo es recuperar el espacio y tiempo con su familia. Además, aclaró que quiere dedicarse al liderazgo social. "Me corresponde, al salir, recuperar espacio de familia, con mi esposa e hijos, quiero dedicar una parte futura a formación de liderazgo social de jóvenes y más adelante pensar en una fundación que nos ayude a cumplir con este propósito".

Finalmente, en cuanto a su círculo personal, el presidente Duque contó que al igual que otros mandatarios, él ha tenido cerca a su hermano con quien ha compartido los momentos más significativos de su vida. "Me ha estado acompañando y me va a acompañar hasta el final, porque tiene una voz sin intereses y me ayuda a ver las cosas diferente", puntualizó el presidente.