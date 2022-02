"Están usando a Merlano en Venezuela para que reconozcamos a Maduro": Duque

Iván Duque, presidente de Colombia, habló en 6AM Hoy Por Hoy desde la cabina de Caracol Radio sobre su mandato, lo que le resta y las polémicas que se han tenido durante estos cuatro años de mandato.

Viaje a Europa

"He creído que la diplomacia es importante. Cuando veo el balance de lo que fue esta gira por Europa, digo que hay varias cosas relevantes: se firmó con Luxemburgo un acuerdo a la información tributaria, que nos permite enfrentar la evasión, que es allí donde están los centros de capital fondos europeos querían acercarse a Colombia. Con Holanda también se hizo y logramos compromiso de inversión de 380 millones de dólares entre este y el próximo año. Suscribimos con la unión europea el pacto verde, para traer la transición energética. Colombia será la sede del Banco Europeo de Inversiones. Estuvimos presente y tuvimos participación en el parlamento europeo, el balance fue inmejorable".

Minería en zonas protegidas

"Hay que diferenciar. Estamos haciendo algo histórico, pasar de un 15% de áreas protegidas a llevarlas al 30%. En esas áreas no se puede hacer ningún tipo de desarrollo de hidrocarburos, mineros, industrial… Estamos cumpliendo con ese acuerdo. En ninguna área protegida se pueden hacer estas exploraciones. Existe la sustracción forestal y eso se reglamenta bajo el sistema ambiental.

En Colombia no se han hecho sustracciones acorde a la ley, con lo que se busca esto es que haya compensación. En el Amazonas ni en ningún lado se hace exploración en reservas, porque no se puede por ley. En zonas del Amazonas, en el Putumayo, ahí hay un acuerdo de compensación forestal para proteger a las comunidades.

El comunicado adquirió velocidad en redes y generó preocupación, pero este comunicado no se refiere a los términos que se refiere. En el Chocó, hace más de 5 décadas, hay desarrollo minero. En el Chocó claro que existen exploraciones de tiempo atrás, pero frente al Chocó estamos tomando una decisión histórica de áreas protegidas".

Conectividad

"Uno no puede tener confrontaciones con la iglesia, porque tienen una responsabilidad con las comunidades y en el Chocó ha sido muy activa, así como el Gobierno. Estamos conectando a Quibdó y nos ha tocado una brecha de 10 kilómetros porque era una empresa que estaba asociada a Centros Poblados, nos tocó enfrentar esa caducidad también".

Centros Poblados

"Ya están en desarrollo los embargos del MinTic, esperamos que con la mesa y la Contraloría, con embargos adicionales, podamos monetizar sobre esos bienes y recuperar esos recursos. En estos 30 días esperamos que se liquiden y se moneticen estos bienes. Hay equipos en los que estábamos esperando una decisión judicial. Esperamos que con esto, 65 mil millones de pesos se puedan recuperar".

Acuerdo de Escazú

Yo firmé el acuerdo de Escazú, se avanzó, pero se generó una polémica en el Congreso. Que por qué algo así se iba a hacer con urgencia. Yo creo que este acuerdo tiene más méritos que preocupaciones, pero existen algunas que no son menores que no son exclusivas de Colombia. Yo lo presenté para que se apruebe y espero que se apruebe, pero hay contenido que debe esclarecerse.

Venezuela

Cuando yo me posesiono a la presidencia, Colombia llevaba como 2 años sin embajador en Caracas. En mayor de 2018, mi antecesor desconoció los resultados de Nicolás Maduro y no fue un hecho unilateral. Mi antecesor, en Lima, acuerda desconocer. En enero de 2019 hay más de 60 países que no reconocen a Maduro y que reconocen a la legitimidad y que reconocen al presidente interino como vocero. Maduro amenaza al personal consular y le dice que tiene 48 horas para dejar Venezuela y no hay condiciones para volver.

Yo duré año y medio pidiendo a los grandes narcotraficantes y decíamos que en Venezuela, pero no, que era carreta mía. Y allá cayeron ellos. Estaban protegidos por grupos de la Fuerza Nacional Venezolana.

Hemos ventilado esto internacionalmente hasta el punto que los países que reconocen a Guaidó ven las violaciones donde sanciona y se debe inculpar a los regímenes que patrocinan a estos territorios.

En 2019 se dañaron las relaciones consulares porque Maduro violó estos acuerdos. Nosotros mantuvimos estas relaciones cuando varios países no lo hicieron. Mientras el mundo ha manejado la situación de crisis migratoria, nosotros sin ser un país rico y con muchos problemas, presentamos estrategias para ellos, en los que pueden ir por vivienda, salud, vida. Esto ha tenido reconocimiento global y muestra fraternidad nuestra hacia el pueblo colombiano.

Aida Merlano

Yo nunca he tenido rabo de paja, por eso me arrimo a las candelas ¿Cuándo capturan a Merlano? En abril de 2018, ¿cuándo intervienen las autoridades? En las elecciones parlamentarias de 2018. Después de que la llevan a la sanción de la Corte, elude la sanción y va a Venezuela, qué curiosidad, donde no teníamos una relación allá. Ahora allá

Si ella tiene algo que decir, que diga el día, el lugar y hora donde ha tenido un encuentro conmigo. Que lo diga, porque no lo puede decir, no lo tiene.

¿Qué tiene que hacer? Entregarse a las autoridades, que diga lo que tenga que decir. Si ella tiene que venir y decir la verdad, que lo haga, le sirve a Colombia, pero que se entregue sin pretextos porque eludió a la Corte Suprema de Justicia

Nosotros ya la pedimos a la Asamblea Nacional. Nosotros hemos tenido que proceder a casos de delincuentes venezolanos y lo hemos mantenido bajo justicia de Colombia porque allá no hay justicia carcelaria. No lo hemos enviado, así como 14 países.

La señora Merlano se le voló a la Corte Suprema, no a mí, se le voló a las autoridades judiciales. Lo mismo que está haciendo en Venezuela lo puede hacer acá. La Asamblea Nacional también le hizo el requerimiento a las autoridades judiciales y no la han querido enviar, porque la quieren utilizar como una herramienta de chantaje para que Colombia reconozca a Maduro.

Ella no es perseguida política, no es presa política. La solicitud se hizo a la Asamblea Nacional de allá.

Elecciones

Colombia tiene una tradición confiable en elecciones, incluso Indra, contratista de tiempo atrás, acompaña, ahora aún más, un sistema escrutable y trazable en materia de lectura. El error es que una empresa que es contratista, así sea con la mejor voluntad, se presta para tener encuentros, eso va a generar ataques. Pienso que no debió haber ocurrido, para evitar cosas.

Uno debe ser preciso y debe cambiar rusos, con hacker rusos. Vimos ataques masivos en Colombia, con origen en Rusia, así como en Venezuela, Argentina, Cataluña…

Farc, sin dinero para reparar víctimas

Me parece el colmo, porque el Gobierno y el Estado ha asumido la reparación de las víctimas, con la Ley que se extendió por 10 años y con reparación individual. No podemos engañar a un país, los victimarios tienen una deuda de reparación grande y su responsabilidad material, que cuando vengan las sanciones propias, ellos la cumplan. La tercera es la reparación económica. Ellos saben que tienen un riesgo grande porque por un lado la Fiscalía ha venido haciendo el arqueo. La Unidad de Víctima lo ha dicho, las reparaciones son irrisorias y los grandes cabecillas de las Farc saben lo que han tenido y lo que tienen. Si no entregan sus bienes, no han cumplido y la JEP determinará quién tendrá sus sanciones y perderá los beneficios.

Caso 'Otoniel'

Otoniel es el bandido más tenebroso que ha tenido Colombia. Pablo Escobar era el demonio, lo único que hizo fue dañar el país, pero este criminal es Pablo Escobar más lo que usted quiera: violador de menores, que pedía niñas de 14 años; asesino de líderes sociales. Ahora quiere vender la idea que la extradición es para no decir la verdad. En estados Unidos puede pagar sus penas y luego viene a pagarlas acá, ahora quiere manipular y ese sinvergüenza es una amenaza a la seguridad nacional y va a mover todo su poder y dinero para evitar la extradición. La JEP ha tenido determinación porque les ha cerrado la puerta a secuaces de Otoniel. Lo importante es que no puedan evadir la justicia.

Alzas en alimentos

Hay que hablar de inflación. Este fenómeno, tristemente, es un fenómeno global. Está trayéndole dolores de cabeza a todos los países, Estados Unidos tiene un dolor de cabeza también. Esto ha generado que haya un descalce de oferta logística mundial, no se han podido estabilizar y que haya equilibrio con contenedores, y estos costos logísticos, los costos de insumos están pasando la cuenta de cobro en el mundo.

Nuestra economía creció al 10.6%, la inflación el año pasado estuvo debajo del promedio. Hemos bajado aranceles para permitir la llegada de insumos. Todo indica que en mayo se está empezando a normalizar todo mundialmente.

La cifra de inflación del año pasado es una cifra que la vimos en 2015, 2016, porque el país mostró que es capaz de enfrentarlas.

Reunión con el presidente Joe Biden

Con Biden hemos hablado telefónicamente, nos saludamos, hablo con su equipo más cercano. El presidente iba a visitar Colombia y se disparó ómicron en Estados Unidos. Hay una relación muy buena, que este año celebra 200 años de relaciones diplomática. Es un caso de éxito, mantenemos buena relación y esperamos reunirnos pronto. En abril hay una cumbre en Estados Unidos.

Caso militar y Clan del Golfo

Las presunciones de inocencia hay que respetarlas, pero que en estos hechos se vaya hasta el fondo y con la verdad. No hay que generalizar, la Fuerza Pública ha pagado con la vida de sus hombres la defensa de Colombia, no puede generalizar conductas. Debe caer todo el precio de la ley.

Futuro de Iván Duque

“Yo quiero mucho mi país y quiero que en estos 6 meses sigamos trabajando hasta el 7 de agosto, que avancemos en la vacunación y profundicemos en la política social. Me corresponde, al salir, recuperar espacio de familia, con mi esposa e hijos, quiero dedicar una parte futura a formación de liderazgo social de jóvenes y más adelante pensar en una fundación que nos ayude a cumplir con este propósito.

Los presidentes han tenido en su espacio a hijos, hermanos y familiares muy cercanos. Incluso como acompañantes. Mi hermano ha compartido todo en mi vida, es discreta, nunca está ne figuración, está en proyectos académicos, a mí me representa una voz ajena al Gobierno y me gusta escucharlo, siempre ha sabido estar al lado de sus seres queridos sin que medie su interés. Me ha estado acompañando y me va a acompañar hasta el final, porque tiene una voz sin intereses y me ayuda a ver las cosas diferentes.

Desafío del próximo presidente

En el poco tiempo libre que me queda, estoy con un libro: La Venganza De Los Poderosos. Hay tres grandes enemigos: la postverdad, populismo y polarización. El primer tema, de que percepción es realidad, con la masiva de redes sociales, ya pareciera que los hechos inconfortables pasan a un segundo nivel y las narrativas generan desespero y pesimismo. La amenaza es mayor si se suma el populismo y la polarización, esto hay que vencer.

Me preocupa cuando hablan de acabar con el petróleo en Colombia. Acabar con esto es que una de las principales fuentes de ingresos tributarios y de regalías, de divisas y de capitalización de mercado se pierda. Adicional, que es una de las mayores contribuciones sociales al estado.

Sin petróleo en Colombia el galón no costaría 9 mil sino 20 mil. Sería una inflación mucho mayor. Se entiende que hay una transición energética que se va adelantando. Hemos logrado estabilizar deudas y se habla de reforma fiscales, que no aborda temas sensibles, se van por la fácil y le ponen más impuestos a las empresas.

Hace 4 años gané y me enfrenté con Petro en segunda vuelta, por más de 2 millones de votos. Hoy el país necesita una sana confrontación de tesis. Es muy fácil en pandemia tratar de capitalizar frustraciones y sentimientos ciudadanos, con propuestas facilistas, demagogas y populistas. El país necesita mirar los hechos y hemos visto violencia en el país. En el contexto, la tasa de homicidio es la más baja en 40 años. Nuestra economía es de las que más creció en el mundo y hay que reconocerlo.

Yo he hablado mucho de equidad, de transferencias económicas, estoy dejando educación pública gratuita a estratos 1, 2 y 3.

