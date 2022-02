Van más de 100 días alertando la invasión rusa: Colombiano en Ucrania

Frediany Gómez, colombiano residente en Jarkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, habló en 10 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre la situación de conflicto que se vive entre Ucrania y Rusia.

"Aquí estamos bien el día a día sigue sin ningún inconveniente, vivo en una ciudad muy cercana a Rusia. La prensa funciona como en cualquier lugar para un lado y para el otro. Aquí están acostumbrados a la misma noticia", contó.

Aseguró que en donde se encuentra los ciudadanos no están alarmados con la posible invasión rusa y que todos siguen viviendo su día a día.

"Aquí anunciaron que toda esta guerra de información estaba afectando a Ucrania y su moneda", dijo.

En Jarkov, el colombiano explicó que son pro-rusos y que se hablan los dos idiomas como si fuera uno.

"Ya van más de 100 días en donde los medios occidentales anuncian lo mismo. Aquí no se siente el tema de que estés en la calle y se hable del tema. Eventualmente en la plaza principal se hace alguna protesta proeuropea o prooccidental, no es algo que se hable en su día a día. La información está súper tergiversada, aquí no hay invasión, hay una tensión política", reiteró.