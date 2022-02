Gonzalo Guillén: "No he recibido absolutamente nada de Carlos Mattos"

En una carta de tres páginas, Carlos Mattos reconoció en ocho puntos que "acomodó" a la justicia para sus propósitos económicos. 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló el periodista periodista Gonzalo Guillén sobre las acusaciones del empresario, quien dijo que le pagó para desprestigiar a la Fiscalía.

"Yo no he recibido absolutamente nada de Carlos Mattos. Esto lo vienen orquestando desde hace tiempo entre Néstor Humberto Martínez, Jaime Lombana y los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancourt, que los he denunciado por los delitos cometidos en el caso Odebrecht", comentó Gonzalo Guillén.

Por otra parte, el periodista reiteró que le envió una carta a Carlos Mattos por intermedio de su abogado, para que le mostrara los supuestos comprobantes de los pagos que recibió y los delitos que cometió.

"Denunciar la corrupción de la Fiscalía no es desprestigiarla sino ejercer el periodismo", afirmó Guillén.

En el documento mencionado, afirman que fueron 20 millones de pesos de pago, además de unos tiquetes aéreos, y que el caso cobró vida cuando la Fiscalía estaba adelantando investigaciones por el soborno de un juez.

"Yo publiqué una investigación en 2017, y Mattos dice que el pago se realizó un año después en Bancolombia. No he tenido una cuenta bancaria en dicha entidad. Lo que busca Carlos Mattos busca que lo saquen de la cárcel", reiteró Guillén.

