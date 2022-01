Absuelven a baterista de Tr3s de Corazón del delito de aborto inducido

Un juez de Medellín emitió un sentido de fallo anunciando que absolverá a Andrés Felipe Muñoz Lara, líder de la barra de Los Del Sur y baterista de la banda Tr3s de Corazón por el delito de aborto inducido

La historia sobre este proceso inicia desde el 2018 cuando una mujer denunció a Muñoz por presuntamente haberle provocado un aborto con una sustancia después de contarle que estaba en embarazo de él

Según relató la mujer esta fue a un centro médico con el baterista para confirmar el embarazo, allí este habría dado un jugo de caja abierto que, de acuerdo con los análisis de Medicina Legal tenía Misoprostol una sustancia considerada abortiva

Aunque el fallo definitivo se dará a conocer el próximo 22 de marzo. La defensa de la víctima a cargo de la abogada Paola Andrea Duque García, de la organización ‘Vamos Mujer’ explicó que el juez absolvió a Muñoz debido a que la mujer había presentado un sangrado con anterioridad a la ingesta del Misoprostol y que, por tanto, no fue la sustancia la causante del aborto:

“El juzgado decidió absolver a Felipe debido a que Milena había tenido un sangrado previo al aborto, aquí lo que decide el juez es imponer algo que de ninguna manera puede sostener Milena y es probar que el sangrado no iba a causarle posteriormente una perdida de su proceso de gestación, lo cual resulta inviable e inclusive absurdo frente a cualquier mirada, a pesar de que el juez tuvo la plena convicción de este acto reprochable de Andrés Felipe de haberle arrebato la posibilidad a Milena de decidir libre y voluntariamente si maternaba o no y haberle provocado la ingesta de esta sustancia abortiva, decide absolverlo por ese sangrado anterior que tenía”, afirmó la abogada

Caracol Radio conoció un audio del juez durante la audiencia donde asegura que sí se logró probar que el acusado suministró la pastilla abortiva

“Se tiene demostrado y probado que le suministró una bebida y que el recipiente que contenía una parte del jugo de marca Hit se encontró Misoprostol, también se estableció que el Misopostrol es una sustancia que puede inducir el aborto por dilatación del útero, se requirió tratamiento medico frente a la situación de salud que presentó y que venía con un sangrado aproximadamente una semana antes de la consulta, lo anterior fue acreditado por el testimonio de Milena Uribe, las historias clínicas, los exámenes médicos, las versiones periciales y los testigos”, afirmó el juez

Por su parte la defensa de Felipe Muñoz insistió en la inocencia del acusado y afirman que no está probado que este suministró a la presunta víctima sin su consentimiento alguna sustancia que le haya podido generar la interrupción del embarazo y que en caso de que esto se hubiese probado no se tendría certeza que esta sería la causa del aborto, dado a que los médicos establecieron que el embarazo no era viable, al ser anembrionado (embrión nunca se desarrolla o deja de desarrollarse) argumento que fue aceptado por el juez

“Estoy contento, feliz, porque soy inocente, porque la justicia colombiana lo ha demostrado”, afirmó Muñoz a través de sus redes sociales

La defensa de Milena Uribe apelará ante el Tribunal Superior de Medellín esta decisión, en caso de que no prosperen sus alegatos, llevarán el caso ante la Corte Suprema de Justicia