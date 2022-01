Es imposible garantizar viabilidad de un embarazo: Defensa contra Muñoz

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Paola Duque, abogada de Milena, la mujer víctima de su expareja por haberle dado misoprostol en una bebida para que abortara, sobre la polémica que se ha generado por la decisión del juez.

Le puede interesar:

"Justamente y como ha estado circulando en algunos audios que pertenecen a la audiencia celebrada ante el juez, se probó en el proceso que Juan Felipe Muñoz suministró una sustancia abortiva, que según informes de peritos en efecto causa un desprendimiento del útero y un aborto", señaló la abogada.

De igual manera, mencionó que, "Lo que no logra probarse y; que es justamente lo que se alega por esta defensa y por lo cual apelaremos la decisión del juzgado, porque consideramos que no realizó una valoración probatoria suficiente y que está colocando una carga que no debe existir; y es que Milena probara la viabilidad del embarazo. De acuerdo al juez, lo que no se logra probar es que como Milena había tenido un sangrado previo a la ingesta de la sustancia abortiva, no se logra aprobar si el aborto se produjo."

Asimismo, la defensa indicó sobre la posibilidad de una sanción contra Muñoz que "es justamente lo que está en discusión sobre el proceso y es que haya una sanción. Se ha analizado la despenalización del aborto, pero justamente eso se ha discutido. Cuando una mujer llega a un hospital y dice que ya había tenido sangrado previo y que luego consumió ese medicamento, a esa mujer no se le cree".

"Lo que demuestra este fallo es que la justicia para las mujeres en Colombia sigue siendo una deuda por parte del sistema judicial, el Estado le falló a Milena como a miles de mujeres que ponen sus intenciones de ser reparadas y que se restablezcan sus derecho. Pero lo que pasa con este Estado es que no pone en consideración los intereses de las mujeres".

Finalmente, mencionó que "como es posible que el juez quisiera exigir como prueba que el embarazo de Milena si era viable, Cómo puede probarse científicamente que un embarazo puede llegar a final termino, Muchísimas cosas pueden pasar, por las cuales es imposible garantizar al 100% un proceso de gestación. Este es el inaudito que comete el juez. Exigir que este embarazo era viable y que el aborto, pese a que se configuró, no se hubiese dado por el sangrado que había tenido previamente Milena. De hecho, pasaron muchos médicos por el estrado que dijeron que no todo sangrado produce aborto."