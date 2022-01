Juan Patarroyo y los detalles del nuevo equipo de Nelson Deossa

Juan Carlos Patarroyo, presidente del Atlético Huila, reveló, en diálogo con El VBar Caracol, que Nelson Deossa se marchará al fútbol argentino. Patarroyo contó qué equipos quisieron ficharlo en el fútbol colombiano.

"No sé cuándo viaja, no me gusta, hasta no estar seguro, mañana debe llegar la carta aceptando la negociación, haciendo toda la logística para que él viaje", comentó el directivo

"No es Boca ni River, pero es un equipo bastante importante de Argentina, un equipo que le cae muy bien a Nelson para continuar su carrera.", añadió, sin revelar detalles, aunque este equipo sería Estudiantes de La Plata.

Sobre el valor del jugador, comentó: "nos pone contentos, seguimos sacando jugadores para el exterior. De Ossa se va con una opción de compra de un millón y medio de dólares por el 50%. Hay que apostarle a que valga mucho más en una Liga más importante".

Mientras que de los interesados por el volante en el fútbol colombiano, explicó: "aquí en Colombia hubo muchas especulaciones. Nacional me llamó dos meses antes de terminar el torneo en diciembre, que les gustaba el jugador y quedaron de pasarme una propuesta y nunca llegó".

"El otro equipo que me llamó fue Gabriel Camargo, pero tampoco llegó una oferta", concluyó.