Freddy Rincón: "¿Qué más tiene que hacer Teo? Llaman a Yaser y no a Teo"

Nueva convocatoria de la Selección Colombia de Reinaldo Rueda y nueva polémica alrededor de la lista y la sonada ausencia de Teófilo Gutiérrez, uno de los jugadores destacados en la Liga Colombiana.

Teófilo Gutiérrez fue el gran ausente en la convocatoria casi completa de jugadores de la Liga Colombiana para el amistoso de la Selección ante Honduras en Estados Unidos.

Ahora para la jornada de Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, Reinaldo Rueda, nuevamente, dejó de lado a Teo Gutiérrez, aún en medio de la ausencia de Juan Fernando Quintero y una posición en la que el jugador del Deportivo Cali funcionaría muy bien.

Fredy Rincón, uno de los jugadores históricos de la Selección Colombia, se mostró inconforme con el no llamado de Teófilo y criticó las decisiones del técnico Reinaldo Rueda.

"A Colombia le falta fútbol, no sé por qué no se llama a Teo, son cosas que uno no sabe cuál es el criterio que tiene Rueda para llamar a los jugadores a la Selección", dijo.

"Califico la convocatoria con 6. ¿Qué tiene que demostrar Teo para ser llamado? Llaman a Yaser en lugar de Teo, que puede dar experiencia, que es de Barranquilla", añadió.

"Teo salta con la Selección Colombia y la Selección gana más confianza, es el jugador del campeonato, ayudó mucho al Cali a ser campeón", señaló.