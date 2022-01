Clubes preocupados por jugadores libres ¿Adoptarán el método River Plate?

Una de las "novelas" de este inicio de año es la que vive Atlético Nacional con Baldomero Perlaza. El volante no terminó jugando el 2021 por una lesión y se espera que reaparezca en algunas semanas. Actualmente, los verdolagas buscan la renovación del nacido en Tuluá, pero no ha sido posible y el futbolista queda libre a mitad de año.

No es el único caso en este momento. Felipe Román no ha renovado con Millonarios y se habla de clubes del exterior que ya lo estarían buscando. Seis meses antes de finalizar el contrato los jugadores son libres de negociar con otro equipo. Por supuesto, el club dueño de sus derechos deportivos se queda sin recibir dinero a cambio, algo que lo que los perjudica mucho.

Para futbolistas y agentes sale mejor negocio salir libre porque no dependen de nadie para fichar con otro club y el dinero de la vinculación va directamente a ellos. En octubre de 2021, Millonarios oficializó el vínculo con Álvaro Montero a partir de 2022, en ese momento el arquero pertenecía a Tolima y ya era libre de negociar. Sin embargo, los 'pijaos' prefieron hacerlo a un lado a pesar de que terminaba su contrato hasta el 31 de diciembre de 2021.

En Colombia el contrato de los futbolistas solo puede ser por 3 años. Algunos clubes están pidiendo ayuda en la Dimayor para que esto se pueda ampliar a 5. Hay varias opiniones al respecto. Para los equipos los empresarios se están aprovechando de la situación para convencer a sus jugadores de no renovar. Para otros es falta de gestión del club que se deja coger la noche en las renovaciones y no planifican las cosas.

Esto no solo pasa en Colombia, un caso emblemático en la actualidad es el de Kylian Mbappé que finaliza su contrato a mitad de año. París Saint-Germain no recibe nada luego de pagar 180 millones de euros al Mónaco en 2017.

Hace unas semanas River Plate vivió una situación particular. Benjamín Rollheiser y Fabrizio Angileri, que finalizan su contrato el 30 de junior, no quieren renovar por lo que no los llevaron a la pretemporada en San Martín de Los Andes. Hasta hace un par de días hubo nuevos acercamientos con Angileri.

Boca Juniors también vivió situaciones similares y a los jugadores próximos a finalizar contrato y que no renovaban no los tenían en cuenta por más titulares que fueran ¿Qué pasará con los clubes colombiano?