Se ha perdido el respeto por la Policía: Patrullero agredido en Ibagué

En Ibagué se conoció un hecho de intolerancia por parte de una persona que se encontraba en aparente estado de embriaguez en contra del policía Eduar Giovanny Toro, quien fue agredido mientras se encontraba realizando el procedimiento de control.

El patrullero, perteneciente a la Estación Centro de la Policía Metropolitana de Ibagué, dialogó con 6AM Hoy por Hoy y relató los hechos, destacando el autocontrol y la paciencia que tuvo luego de sufrir el golpe por parte de la persona que se negaba al control.

"Nosotros ejerciendo labores de patrullaje identificamos un vehículo realizando acciones peligrosas, procedimos a averiguar e interceptar el vehículo y le dijimos que se bajara. La primera orden él la omite y se vuela. Luego lo interceptamos, se baja, se pone agresivo y me agrede", contó el policía.

El patrullero relata que por la manera en que se comportaba, se pudieron dar cuenta que se trataba de una persona en aparente estado de embriaguez, por lo que tras la agresiva reacción, él se contuvo.

"Nosotros los que estábamos tratando era que no manejara más, ya que era una persona con un estado no acorde para conducir y tratábamos que descendiera del vehículo. Después de la agresión le dijimos que se calmara y gracias a Dios me llene de paciencia", dijo.

"Tuve mucha mesura. Se trataba de una persona alicorada y no racionaba, tocaba llenarnos de paciencia y manejar la situación con mucha calma. Escuché a la gente diciendo cosas. Yo estaba concentrado en mi procedimiento, yo quería utilizar la mediación policial y conversar, que se calamara, y si yo ponía más hostilidad en el procedimiento él se iba a 'alborotar' más, no utilicé fuerza y por eso pedí apoyo y ya se pudo reducir", agregó el patrullero sobre su tranquila reacción.

El policía, que contó fue felicitado por sus compañeros debido a su autocontrol, dijo que a pesar de que se ha perdido el respeto por la policía, ellos están para servir.

"Nosotros tratamos de cumplir los derechos humanos y que todo esté en lo legal. Se tiene la percepción que después del paro se ha perdido el respeto, pero el llamado es que la Policía está para servirle a la gente. Y también somos seres humanos y merecemos respeto y por ende nosotros también brindar respeto y apoyo a las personas", comentó.

Finalmente, el patrullero Eduar Giovanny Toro se refirió al autocontrol que deben tener los policías en los procedimientos, a propósito de los excesos de fuerza policial que han ocurrido.

"Como policías debemos tener un autocontrol fuerte. Entrar a analizar el procedimiento es complejo y actuar es complejo. A los policías no se nos debe olvidar el autocontrol y utilizar la mediación policial, son mecanismos que nos da la policía para nuestro servicio", finalizó.