Conductor le pegó a un policía en Ibagué

Se conoció un nuevo caso en el que, un conductor en aparente estado de embriaguez se habría pasado varios semáforos en rojo y por poco atropella a un grupo de personas que se movilizaban cerca al barrio Piedrapintada, es lo que manifestó un uniformado durante un procedimiento en la calle 64 cerca al Conjunto Residencial Multicentro.

“Casi atropella a una familia en Piedrapintada, venga central que pasó con las unidades de la Norte, está borracho, casi atropella a una familia en Piedrapintada hermano, porque está borracho y se le voló dos veces a la Policía”, se escucha decir a uno de los dos uniformados que participan en el procedimiento.

En el video se puede evidenciar cuando, el sujeto agrede físicamente en la cara a un policía, porque presuntamente le interceptaron el vehículo en el que se movilizaba.

“Le he faltado al respeto, mire, mire, me pegaron, yo no les he faltado al respeto, usted no es más hombre que yo, yo tengo plata, pero no le he faltado el respeto, usted me dañó mi camisa”, asegura el sujeto.

Pese a que los uniformados le advierten que por poco atropella a una familia, el conductor aseguró tener plata para responder. “grabe, yo tengo plata, pero no les he faltado el respeto, usted me cogió y me dañó mi camisa, yo respondo”.

A la vez esta persona reta al uniformado agredido, incluso lo increpa en varias oportunidades, quitándose la camisa “Yo soy más hombre que cualquiera”.

Ante este grave hecho, esta persona fue detenida siendo acusado inicialmente por el delito de agresión a servidor público, además se le impuso un comparendo por abandono del vehículo, el Mazda 3 en el que se transportaba fue inmovilizado.

Por ahora, no hay pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de lo sucedido. Tampoco se ha conocido un video sobre la fuga que habría protagonizado el conductor desde el barrio Piedrapintada.