Este es un POT concertado en un 95%: Claudia López

Tras la polémica desatada por la aprobación del decreto del POT de Bogotá, la alcaldesa Claudia López habló en los micrófonos de Caracol Radio. Ante el hecho, defendió su postura y argumentó por qué es necesaria la medida.

La principal crítica que ha recibido esta decisión está relacionada con la petición de López a Peñalosa para que no decretara la propuesta de POT cuando ella era candidata a la Alcaldía. "Yo propuse hacer metro, proteger los humedales, propuse la región metropolitana, apoyé la creación de más empleo. La ley dice que cuándo el Concejo no toma una decisión, el POT se ejecuta mediante decretos", manifestó la mandataria.

Otra de las críticas manifestadas por los opositores de la decisión es que aún quedan dos años de gobierno y no era necesario que se decretara la decisión a dos días del cierre del 2021. Sobre este particular, López manifestó: "Este es un POT concertado en un 95% y hay un 5% en el que no estábamos de acuerdo. Por ejemplo, los constructores no querían que la vivienda de interés social tuviera un área mínima de 42 metros cuadrados. Nosotros creémos en la vivienda digna".

Por otro lado, sobre la creación de bares y discotecas en las zonas residenciales, la alcaldesa manifestó que, se acordó con los residentes que este tipo de establecimientos quedarán en las grandes vías y zona abiertas.

Finalmente, sobre la vía Aló, López agregó que sí se va a hacer. Habrá una vía por Soacha y también otro tramo por la Calle 80 para que haya mayor movilidad en el occidente la ciudad.

López respondió a las críticas:

Sobre las declaraciones dadas por el exalcalde Enrique Peñalosa, Claudia López reiteró su compromiso con el desarrollo de la capital y agregó que ella nunca envió mandaderos para frenar los procesos. Sino que, al contrario trabajó para que el proyecto saliera a flote. Y reiteró que, el concejo no trabajó en 90 días y ahora sí critican.

Y para cerrar el debate, sobre la urgencia a la hora de decretar el POT, la alcaldesa reiteró que los capitalinos están cansados de que no se ejecuten las obras. Si bien es cierto que aún le quedan dos años de mandato, ella espera avanzar en las obras propuestas dentro del plan.