"La alcaldesa me pidió la opinión sobre el POT y le dije que lo decretara"

El exalcalde de Bogotá durante el periodo comprendido entre 2004 y 2007, Luis Eduardo Garzón, fue una de las pocas voces que apoyó el POT expedido por decreto en 6AM Hoy por Hoy.

Garzón comentó que la alcaldesa Claudia López lo visitó en dos oportunidades durante diciembre para pedirle la opinión sobre decretar el POT.

"Yo le di mi opinión porque ella me visitó y habló conmigo dos veces en diciembre. Me dijo que tenía la decisión, pero no saco el cuerpo, yo dije 'el POT o se deja para ver cuando se aprueba o se saca'. Cuando me pidió mi opinión le dije sí, pero no soy consejero", comentó.

El exalcalde argumentó por qué era necesario que se expidiera el POT por decreto: "Debía sacarlo por decreto. Tenía la posibilidad de convocar a una concertación, pero entramos a elecciones hasta el 2023, ese cuento de que el segundo semestre del 2022 en medio de una campaña política se debía mediar, es difícil. Los que pidieron una concertación se fueron a otros escenarios políticos, al Senado o la Cámara".

Por su parte, aseguró que no se podía postergar más una discusión sobre el POT ya que la ciudad necesita una brújula para los próximos años.

"Yo no estoy discutiendo si es bueno o malo el POT. La Ciudad no puede seguir sin brújula. Yo fui el que reglamenté el POT en 2004. Llevamos casi 17 años con el mismo POT, ¿qué va a recibir Bogotá en los 500 años?, hay que tener una brújula. Yo lo hice pensando en que la ciudad no puede seguir dilatando eso. Soy crítico de mi liderazgo, pero soy crítico del bloqueo, de los paros que hizo el concejo para ese POT. La ciudad ya tiene un POT y hay que implementarlo"