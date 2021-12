Economía: balance 2021 y perspectivas 2022

En Hora20 la segunda noche de especiales; en esta oportunidad para hablar de economía, del balance de las cifras para el 2021 y lo que viene para el país en el 2022. Se analizó con los panelistas el crecimiento económico, al tiempo que se enfrenta una inflación creciente, también daremos una mirada al 2022 con las decisiones financieras, el futuro de la crisis de suministros, la necesidad de algunas reformas y el rumbo económico que tome el país. También un análisis a uno de los negocios del año: la OPA del Grupo Gilinski hacia algunas empresas del Grupo Empresarial Antioqueño.

Una mirada por las cifras que nos va dejando el 2021, pues este se ha presentado como el año de la reactivación de la economía y al tiempo de la recuperación de los indicadores que dejaron en el 2020 una contracción del PIB del 6,8 por ciento. El panorama para cerrar este año pinta muy diferente: tanto el gobierno, como el Banco de la República e instituciones como Fedesarrollo concuerdan que el crecimiento del PIB podría estar superando el 9,5 por ciento, esto en una buena parte explicado por el rebote debido a la caída en el 2020. De otro lado, otros indicadores como un desempleo que se recupera y que en octubre se ubicó en el 11,8 por ciento. Al tiempo que se logró un acuerdo de salario mínimo de un millón de pesos para el 2022.

De otro lado, tenemos un dólar superior a los $4 mil pesos; una devaluación del peso cercana al 15 por ciento, pero sobre todo un aumento de la inflación que ya se empieza a sentir en el bolsillo de los colombianos. Para el cierre del año, la tasa de inflación podría estar por encima del 5,2 por ciento, esto en parte por la crisis logística y de suministros que ha afectado a distintos países, incluyendo Colombia. Ante ese panorama, el Emisor decidió subir las tasas de interés al 3 por ciento la semana pasada. Mientras que durante este año recibimos una nueva reforma tributaria con el objetivo de recaudar hasta $15,2 billones de pesos; más empresas llegaron a cotizar en las bolsas del extranjero como el caso de NUbank, así como buenas noticias en el aumento del precio del petróleo.

Lo que dicen los panelistas

Juan Camilo Restrepo, abogado, economista, exministro, exsenador, columnista en El Nuevo Siglo, planteó que realmente una OPA no es extraña en otros mercados y cree que, con estos cambios, el país entra en la onda de mercados más desarrollados. Agregó que normalmente el vendedor y comprador se enfrentan en terrenos bursátiles; "en este caso el enfrentamiento se da en un cuadrilátero con pullas. Sobre todo, de Gilinski al GEA utilizando como telón de fondo el control sobre revista Semana", de otro lado, planteó que llama la tención que las compañías oferentes, las que ponen la firma en la OPA son sociedades SAS con patrimonio de no más de un millón de peso, creadas hace menos de dos años.

En cuanto a la economía en el 2021, resaltó que en líneas generales y sobre todo en lo fiscal, las cifras con las que cierra el año son buenas.

"Es positiva la reducción del endeudamiento y es satisfactorio el aumento del recaudo fiscal. Pero no podemos tocar las campanas todavía porque hay ciertos lunares e interrogantes en el panorama económico: la inflación está con mucha fuerza, el Banco de la República ajustó ya tres veces las tasas de referencia".

César Tamayo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad EAFIT, aseguró que la OPA por Nutresa y Sura le da dinamismo al mercado de capitales. Explicó que los accionistas no están obligados a vender y comentó que si administradores y quienes están en juntas directivas están comprometidos en lo que declaran como objetivos en rentabilidad financiera, "deberían no vender".

Sobre la economía, dijo que la cifra del 10% de crecimiento en producción; eso se da después de quitar el efecto de los precios. "Hay crecimiento y además hay crecimiento en precios, lo que lleva a que producción en términos nominales está por encima del 10%", concluyó.

Para Rodrigo Torres, director general de contenido en Valora Analitik,

"El grupo Gilinski se mete por el lado de tener una silla en las empresas del GEA y les dice a accionistas en bolsa que paga 40% más por la acción, al tiempo, resalta que estos accionistas ven cómo ha ido cayendo la acción y los Gilinski tienen hoy el respaldo de los árabes. Destacó que, en el cuadernillo de oferta por Sura, se dice que, si se da el negocio, ellos evalúan la opción de fusionar entidades bancarias de ambos grupos, GBN Sudameris y Bancolombia para el Grupo Sura.

Agregó que uno de los efectos de este negocio y de la oferta de Gilinski por Nutresa, es el interés de llevarlo a más mercados. "Eso representa más producción, más inversión y poderlo llevar a otros países, pero Nutresa llega a Asia, África y Estados Unidos en este momento".

Para Beethoven Herrera, economista, profesor universitario y columnista en Portafolio, en la OPA a empresas del GEA, ni uniendo a los minoritarios se logra tener el control. Pues recordó que, con la venta del Banco de Colombia, hoy Bancolombia, "eso fue un conflicto muy severo, demandas en Colombia, Nueva York. Hoy no se sabe el sentido del arreglo". En cuanto al valor de las acciones ofrecidas, dice que valor que ofrecen los proponentes es superior al precio en bolsa. "Al parecer la acción está subvaluada en bolsa, pero se dice que eso no reúne el conjunto de las empresas. El problema es que acción en el mercado no refleja lo que vale cada empresa".

Frente al panorama económico, destacó que como fue tan brusca caída de la pandemia en producción y rebote ha sido tan fuerte, la cadena logística estaba rota y no había contendedores, algo que no se produce un día para otro.