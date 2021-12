Daniel Cataño: "Ante Alianza Petrolera es una final más"

Daniel Cataño, pieza clave en el rendimiento del Deportes Tolima en la recta final del campeonato, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre el buen momento que vive el equipo de Ibagué y, aunque aseguró que piensan en la final contra el Cali, dejó en claro que antes tendrán un juego clave frente a Alianza Petrolera.

Respecto al triunfo fundamental alcanzado en el Pascual Guerrero frente al América, comentó: "un partido complicado por todo lo que se presentó antes y después del partido... el equipo mostró mucha categoría, que sabe jugar este tipo de partidos, hicimos un partido inteligente".

Cataño destacó de las transiciones rápidas del 'Vinotinto y Oro': "el profe hace mucho énfasis en eso, en la semana lo que más trabaja es en la línea de cuatro y los dos volantes de marca que son los que sostienen los partidos y nosotros en la parte de adelante tratamos de hacer el mayor daño posible, lógicamente tratamos de dar una mano en lo defensivo. Tolima sabe hacer eso, sabe hacer muchas cosas, Tolima sabe jugar a la pelota, también tiene juego aéreo".

Mientras que de su nivel personal, el volante de 29 años explicó: "estoy muy tranquilo, me conozco, no me sorprende para nada, en todos los equipos donde he estado he jugado en un nivel importante, quizás en el Tolima no había sido posible por muchas situaciones internas y personales".

Cataño dejó en claro la importancia del último partido de cuadrangulares el jueves en Ibagué: "ante Alianza Petrolera es una final más, nosotros los cuadrangulares los tomamos de esa manera. Independientemente del resultado, aunque puede dar un poquito de tranquilidad, sabemos que con el empate también nos clasificaríamos, pero esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa, sabemos que vamos a tener un partido complejo por todo lo extrafutbolístico que se maneja hoy".

Mientras que de un supuesto interés de Millonarios, comentó: "no sé nada, siempre he sido muy claro con mis representantes, con quienes tenemos una buena relación y de muchos años, les digo que no me gusta saber nada hasta el momento que se tenga algo claro y algo establecido, igual tengo un contrato acá por año y medio, sabemos que el próximo año viene una Copa Libertadores. Siempre les digo a ellos que hasta que no allá algo claro no me digan, porque estamos viviendo un gran momento que queremos vivir, que no quiero tener distracciones".

"Como todo jugador yo quiero mejorar en lo salarial, pero como siempre lo he dicho, quedar siempre en gratitud con el senador, el senador me dio la mano en un momento complejo de mi carrera, en el que se me rompía el cruzado, yo siempre he sido una persona agradecida y el día que me vaya de este club que sea como me he ido de todas partes, con las puertas abiertas", agregó.

Y concluyó al respecto: "yo siempre me he preparado para seguir en el fútbol, para eso me estoy preparando. Tengo el sueño de jugar en el exterior, pero ahorita estamos pensando en Alianza y en la final con el Cali, eso estamos visualizando".

Finalmente, hizo un llamado a los hinchas tolimenses para asistir al estadio Manuel Murillo Toro el próximo jueves: "uno cree que no hay disculpas, obviamente sabemos que la hinchada del Deportes Tolima no es esa hinchada que acompañe en demasía, venimos de una pandemia, que no ha sido fácil salir de esa situación, pero el hincha que puede y tiene la forma, que haga el esfuerzo de acompañar al equipo, estamos en esos momentos que no se ven muy a menudo".